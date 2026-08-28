El Avilés, de vuelta al ruedo ante un viejo enemigo: la previa y el posible once blanquiazul para jugar contra el Pontevedra

Parece que fue ayer cuando el Avilés viajó a Pasarón para afrontar un partido de vida o muerte. Aquel 23 de mayo quedará en la retina de los aficionados blanquiazules como uno de los encuentros más agónicos que recuerdan, tras pasar de un plácido 0-2 a favor de los blanquiazules a un 2-2 en los últimos minutos que, a la postre, le dio la salvación matemática al equipo por entonces dirigido por Lolo Escobar. Ahora, más de tres meses después, poco queda de aquella plantilla —tan solo seis jugadores han renovado su contrato—, aunque la ambición es la misma que en aquella batalla. El Avilés, ahora de Yago Iglesias y Abelenda —con pasado granate—, arranca la competición ante un viejo enemigo con el objetivo de poner la mejor guinda a las fiestas de San Agustín, una victoria que dé continuidad a las buenas sensaciones veraniegas.

Tras una revolución casi completa de la plantilla, el Avilés afronta un nuevo curso en Primera Federación con el objetivo de asentarse en la zona media-alta de la categoría. Y, para ello, el primer escollo será un Pontevedra que trae viejos recuerdos a dos de los protagonistas del verano blanquiazul. Yago Iglesias, nuevo entrenador avilesino, defendió el escudo gallego durante dos campañas, además de ser el arquitecto del ascenso del cuadro pontevedrés al tercer escalón del fútbol nacional hace dos años.

Un estreno con cuentas pendientes

En ese año también estaba dentro del club Brais Abelenda, actual centrocampista del Avilés. Antes de aterrizar en el Suárez Puerta, el futbolista gallego se convirtió en pieza fundamental del Pontevedra que fue una de las sensaciones de la pasada campaña, siendo uno de sus mejores jugadores en el apartado ofensivo.

Ahora, tanto Iglesias como Abelenda forman parte de la revolución blanquiazul que hoy se estrena, de manera oficial, en el Suárez Puerta. El coliseo avilesino, víctima de las fuertes lluvias que golpearon ayer a la ciudad, vivió durante este verano una profunda reforma, cercana al millón de euros, para darle un lavado de cara a todo el estadio. Una de las zonas donde más se nota esta inversión es el césped, foco de la polémica durante los últimos años, que en el último amistoso ante el Sporting Atlético ya lució una cara totalmente renovada. Solo queda esperar a que la borrasca respete el feudo avilesino.

El Suárez Puerta estrena una nueva etapa

Poniendo el foco en el césped, a Iglesias le tocará rascarse la cabeza para montar su nueva defensa. Las bajas de Escoruela, lesionado, y Osky, sancionado, hacen que el gallego tenga que colocar en banda izquierda a Iker Alday y que saque de zona a Sillero para darle el costado derecho. El centro de la zaga apunta a ser para Mangel, uno de los fichajes más destacados del verano, y un Andrés Carmona renovado tras llegar en el pasado mercado invernal. La sala de máquinas será para Samu Mayo, que tendrá por delante a Pitu Doncel en un rol más organizativo y a Abelenda como mediapunta, un puesto que también podría ocupar Neskes. Arriba, acompañando a un Santamaría al que el técnico gallego elogió con fuerza, estarán Cris Montes e Iñigo Muñoz, ya que Cayarga llega al duelo entre algodones. En la recámara, Iglesias tendrá a nombres como Natalio, Santi Franco —bigoleador en el último amistoso— o Dani Lidueña. Además, en la convocatoria se ha llevado a varios canteranos, aunque antes del encuentro tendrá que hacer tres descartes.