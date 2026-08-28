En Directo
EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Pontevedra de Primera Federación (0-0)
El cuadro blanquiazul arranca su nueva temporada ante el conjunto gallego
Vuelve la competición oficial al Suárez Puerta. El Avilés estrena el nuevo curso de Primera Federación con su duelo ante un viejo enemigo, el Pontevedra de Rubén Domínguez. Parece que fue ayer cuando el Avilés viajó a Pasarón para afrontar un partido de vida o muerte. Aquel 23 de mayo quedará en la retina de los aficionados blanquiazules como uno de los encuentros más agónicos que recuerdan, tras pasar de un plácido 0-2 a favor de los blanquiazules a un 2-2 en los últimos minutos que, a la postre, le dio la salvación matemática al equipo por entonces dirigido por Lolo Escobar. Ahora, más de tres meses después, poco queda de aquella plantilla —tan solo seis jugadores han renovado su contrato—, aunque la ambición es la misma que en aquella batalla.
Alineación del Avilés: Álvaro Ratón; Iker Aldai, Mángel, Sillero, Escoruela; Samu Mayo, Pitu Doncel, Abelenda; Íñigo Muñoz, Santamaría y Cris Montes.
Alineación del Pontevedra: Marqueta; Vidorreta, Álvaro Pérez, David Alba, Rui Pedro; Yelko Pino, Jerín; Alberto Gil, Charid, Elejalde; Mba
Minuto 45. ¡Final de la primera parte! Tablas en el Suárez Puerta.
Minuto 44. Amarilla para Sillero, del Avilés.
Minuto 35. Amarilla a Samu Mayo, del Avilés.
Minuto 33. Amarilla a Pitu Doncel, del Avilés.
Minuto 20. Primeros minutos con ocasiones para ambos equipos.
Minuto 1. ¡Arranca el partido en el Suárez Puerta!
- Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, colocar la baliza v-16, pero no sacar el bote del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
- Alerta en Gozón y Carreño tras el paso de un tornado que ha dejado varios daños: 'Se llevó medio pueblo', claman en Antromero
- Un diluvio colapsa Oviedo: calles convertidas en ríos, garajes anegados, comercios inundados, apagones y daños en el Palacio de los Deportes
- Usaron navajas, palos y botellas y acabaron rompiéndole los dientes: detenidos ocho miembros de una misma familia en La Felguera por la brutal agresión en un bar
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos alfombras de salón de puro algodón más baratas del mercado: cálida para un ambiente agradable
- “En minutos se estaba llevando medio Antromero, parecía una película”: un tornado causa importantes destrozos en Gozón
- El barrio ovetense de Buenavista recobra el optimismo tras las últimas iniciativas para la zona: 'Se empiezan a ver caras nuevas
- La 'luna de sangre', el espectáculo del nuevo eclipse por el que Asturias vuelve a estar pendiente del cielo: horarios, cómo verlo y en qué consiste