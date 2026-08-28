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EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Pontevedra de Primera Federación (0-0)

El cuadro blanquiazul arranca su nueva temporada ante el conjunto gallego

Una jugada del partido

Una jugada del partido / Miki López

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Noé Menéndez

Noé Menéndez

Vuelve la competición oficial al Suárez Puerta. El Avilés estrena el nuevo curso de Primera Federación con su duelo ante un viejo enemigo, el Pontevedra de Rubén Domínguez. Parece que fue ayer cuando el Avilés viajó a Pasarón para afrontar un partido de vida o muerte. Aquel 23 de mayo quedará en la retina de los aficionados blanquiazules como uno de los encuentros más agónicos que recuerdan, tras pasar de un plácido 0-2 a favor de los blanquiazules a un 2-2 en los últimos minutos que, a la postre, le dio la salvación matemática al equipo por entonces dirigido por Lolo Escobar. Ahora, más de tres meses después, poco queda de aquella plantilla —tan solo seis jugadores han renovado su contrato—, aunque la ambición es la misma que en aquella batalla.

Alineación del Avilés: Álvaro Ratón; Iker Aldai, Mángel, Sillero, Escoruela; Samu Mayo, Pitu Doncel, Abelenda; Íñigo Muñoz, Santamaría y Cris Montes.

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Alineación del Pontevedra: Marqueta; Vidorreta, Álvaro Pérez, David Alba, Rui Pedro; Yelko Pino, Jerín; Alberto Gil, Charid, Elejalde; Mba

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