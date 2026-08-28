El Pontevedra agua la fiesta del nuevo Avilés: derrota con polémica en el estreno liguero

Prometía ser una tarde plácida, con Ráfaga sonando de fondo y una temperatura que hacía olvidar las lluvias que llevan acompañando a las fiestas de San Agustín los últimos días, pero el Avilés no pudo poner la guinda ideal a los festejos de la ciudad. El cuadro blanquiazul cayó en su estreno liguero ante un buen Pontevedra en un encuentro en el que los locales fueron de más a menos, aunque sin llegar a amedrentar del todo a Marqueta, guardameta rival. A los avilesinos les faltó colmillo arriba, algo que sí tuvo Yelko Pino para transformar un polémico penalti que llevó los tres puntos para Galicia.

Yago Iglesias formó, para su estreno en competición oficial con el Avilés, el que podría considerarse su once de gala tras lo visto en pretemporada. Finalmente, Escoruela, con molestias en los últimos días, pudo salir de inicio en el carril izquierdo, lo que hizo que Iker Alday ocupase la banda derecha. Mangel y Sillero fueron el bastión delante de Álvaro Ratón, con Samu Mayo unos metros por delante ejerciendo como ‘6’. Pitu Doncel y Abelenda, de lo mejor de la primera mitad, llevaban la batuta en la medular, mientras que Cris Montes, Iñigo Muñoz y Santamaría conformaron el tridente arriba.

Avilés 0 1 Pontevedra 0-1, min. 65: Yelko Pino, de penalti. Alineación Avilés Álvaro Ratón (1);

Iker Aldai (2), Sillero (1), Mángel (1), Escoruela (1);

Pitu Doncel (1), Samu Mayo (2), Abelenda (2);

Cris Montes (1), Santamaría (1), Íñigo Muñoz (1) CAMBIOS Cayarga (1) por Íñigo Muñoz, min. 66. Neskes (1) por Pitu Doncel, min. 66. Isi Gómez (1) por Samu Mayo, min. 66. Santi Franco (1) por Cris Montes, min. 77. Natalio (1) por Abelenda, min. 77. Alineación Pontevedra Marqueta (1);

Vidorreta (1), Álvaro Pérez (1), David Alba (1), Rui Pedro (1);

Yelko Pino (2), Jerín (1);

Alberto Gil (2), Charid (1), Elejalde (2);

Mba (2) CAMBIOS Ivorra (1) por Jerín, min. 69. Argos (1) por David Alba, min. 72. Ergouai (1) por Elejalde, min. 72. Marcos Bravo (s. c.) por Charid, min. 83 Víctor Manuel Broncano (Comité extremeño). Amonestó a los locales Pitu Doncel, Samu Mayo, Mángel y Sillero y a los visitantes Yelko Pino, Jerin y a Rui Pedro. Expulsó a Yelko Pino por doble tarjeta, min. 90. Román Suárez Puerta

El Avilés arranca con fuerza

Salió con ganas de morder el Avilés y, en especial, un Abelenda que probó en varias ocasiones a un Marqueta serio en portería. Ambos equipos querían tener el control de la pelota, lo que provocó que gran parte del encuentro se disputase en el centro del campo. Se escapó un par de veces de la zaga blanquiazul un Mba que aprovechó las dudas de los centrales del Avilés para escabullirse y plantarse en el área, aunque su chut, en el minuto 11, lo achicó bien Álvaro Ratón. Lo cierto es que tanto Sillero como Mangel dejaron, en la primera mitad, una acción por cabeza que despertó fantasmas del pasado en cuanto a la fragilidad defensiva. Por suerte, ambas jugadas quedaron en nada.

Con problemas para conquistar el área rival, a pesar de los intentos de Santamaría, el Avilés trató de explotar los disparos lejanos para meter el miedo en el cuerpo a Marqueta. Samu Mayo estuvo a punto de colar su disparo por la escuadra, aunque el guardameta del Pontevedra realizó una estirada prodigiosa para desbaratar la jugada. También hizo lo propio Cris Montes tras una gran galopada de Iker Alday por el carril central, pero su chut se marchó lamiendo la madera más alejada. Del otro lado, Alberto Gil casi aprovecha un bochornoso error en salida de balón de Álvaro Ratón para, a portería vacía, adelantar al cuadro granate, aunque su envío finalmente terminó pegando en el travesaño.

El Pontevedra golpea desde el penalti

La prueba de sonido de Ráfaga, grupo que amenizará la noche de San Agustín, distrajo a un Avilés que dio un paso atrás en el terreno de juego tras el paso por vestuarios. Eso sí, la disfrutó la grada, que se animó a acompañar al grupo argentino dando palmas. Mientras, en el terreno de juego tanto Mba como Elejalde trataron de buscar espacios ante una zaga que, eso sí, respondió con contundencia a los ataques gallegos, sin titubear y sin que Ratón tuviese que llegar a aparecer.

Si algo no se echaba en falta durante el verano era el FVS, que apareció en dos ocasiones para marcar el destino del Avilés. Primero, para certificar la decisión de no pitar penalti a Santamaría tras un lance fuera del área. Después, para sancionar con pena máxima una falta de Escoruela en su propia área tras ver, en el monitor, el pisotón del defensa catalán a un atacante gallego. Yelko Pino no falló desde los once metros. Y, además, pudo volver a castigar poco después con un trallazo desde fuera del área que pegó en la madera.

El Avilés no encuentra el empate

El tanto del Pontevedra convirtió el partido en un correcalles. Iker Alday tuvo en sus botas la igualada, pero el disparo del defensor vasco, muy ajustado, se marchó lamiendo el poste. Yago Iglesias, para tratar de hacerse con el empate, quemó todas las naves, sacando a Santi Franco en un costado y a Natalio para ocupar el rol del ‘10’. Sin embargo, el Avilés no acabó de encontrar la frescura necesaria para tumbar a un Pontevedra que, sin excesivo sufrimiento, supo conservar la ventaja.

La polémica acompañó el partido hasta los últimos compases. Además de revisar varias jugadas en el FVS durante el tiempo de descuento, el colegiado expulsó, en una de las últimas acciones, a Yelko Pino por doble tarjeta amarilla. De poco le sirvió la ventaja numérica al Avilés, sin tiempo para igualar la contienda.

Noticias relacionadas

Tras los sueños de verano, el Pontevedra devolvió al Avilés a la dura realidad. El cuadro blanquiazul dejó una buena imagen, sobre todo en la primera mitad, pero pecó de poco colmillo para, al menos, conseguir un empate. El nuevo Suárez Puerta se estrenó sin botín.