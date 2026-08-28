Verano templado: así le ha ido la pretemporada al Avilés en comparación a sus rivales de Primera Federación

Tocó a su fin, tras siete semanas de ensayos, la pretemporada en el Grupo 1 de Primera RFEF. Desde que el Athletic Bilbao B eligiera el 10 de julio como fecha para ser el más madrugador, los 20 equipos disputaron 136 partidos, 32 de los cuales fueron entre sí.

De entrada, era de esperar que el Real Avilés Industrial mejorara su hoja resultadista del verano de 2025, cuando, después de medirse ante tres equipos de Segunda División, acabó cerrando el grupo con una sola victoria. Ahora, los blanquiazules optaron por rivales de menor enjundia, aunque tres fueron potentados de su grupo, ante los que obtuvo otros tantos empates: Ponferradina, Cultural Leonesa y Racing de Ferrol. Junto a Cacereño, Coria y Extremadura, el Real Avilés fue el que más pruebas realizó, con ocho, para un balance de dos victorias, cuatro empates y dos derrotas, ambas frente a equipos de escalafón inferior: Marino de Luanco y Rayo Cantabria. Las victorias, coincidentes con los últimos partidos, se produjeron ante dos de nivel 5: Mosconia y Sporting Atlético.

El Avilés, entre los que más ensayaron

Esta vez, la opción de disminuir rivales de categoría superior ha sido generalizada, pues, de los 22 partidos contra rivales LFP del anterior verano, se ha pasado a justo la mitad, 11, con derrotas mayoritarias y empates solo rascados por el Lugo, ante el Celta Fortuna; Athletic Bilbao B, ante Burgos; Real Unión de Irún, ante Éibar; y Cultural Leonesa, también con el Burgos enfrente.

En este período probatorio, la expresión “los resultados son lo de menos” es tan manida que se hace indistinguible en cuanto a sus pronunciadores: “Estoy contento con la pretemporada, pero los números son anecdóticos” y “Tengo muy buenas vibraciones este año”, manifestaron, respectivamente, David Rocha, entrenador del Extremadura, y Fran Beltrán, del Mérida. Nada del otro jueves, si no fuera porque los de Almendralejo fueron ‘líderes’ del verano y los emeritenses, ‘colistas’. El caso es que los ensayos estivales también sirven para disimular el escozor provocado por lo que a nadie le gusta: perder.

Extremadura enseña credenciales

La enésima versión del representativo de Almendralejo, que viene de dejar al mismísimo Ave Fénix a la altura del betún, enseña sus credenciales, pero más le vale aprender la lección de lo ocurrido en la pretemporada anterior con el Ourense CF y el Talavera de la Reina: ambos, tras un verano muy productivo en números, acabaron descendiendo. El Extremadura, que estuvo muy efectivo en el remate —22 goles, cinco obra del uruguayo Gio Zarfino, pichichi de la pretemporada—, no salió derrotado en ninguna probatura, pero tampoco buscó demasiada exigencia en sus rivales, todos de inferior categoría, excepto Coria y Atlético Madrileño, ante el que despidió la pretemporada con sonora victoria, 3-0.

Tras los de Almendralejo, los números más ilusionantes son para dos recién ascendidos. Por un lado, el Coria, que solo perdió ante el Valladolid y que, con el más ajustado de los presupuestos, gestionado por un director deportivo de 22 años, se asoma con convincentes empates ante Zamora y Extremadura, y cinco victorias, algunas tan llamativas como el 0-2 en campo de Unionistas, el 0-3 en Badajoz capital o el 3-4 ante un dependiente de la élite, el Betis Deportivo. Y, por otro, el Logroñés SD, que en seis partidos mostró un gran balance goleador (18-2), pese a cruzarse con equipos de la talla de Huesca, Zaragoza y Mirandés. Los riojanos, que regresan a la categoría perdida hace tres años, solo cedieron ante los zaragocistas.

Coria y Logroñés también ilusionan

Donde las sensaciones quizá están dejando más desaliento es en León, y eso que en el Reino apuntan a los 9.000 abonados. Tras el descenso, la Cultural, que solo ha logrado una victoria en pretemporada, registra cambios en la jefatura del banquillo y la dirección deportiva, además de la salida de... ¡27 jugadores!, de modo que el número de fichajes apunta a récord. Por si fuera poco, el capitán, Rodri Suárez —el exavilesista es de los pocos que continúan—, acaba de sufrir una rotura de cruzado que le tendrá apartado hasta primavera.

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El pistoletazo de salida de la sexta edición de Primera RFEF tendrá lugar en el Suárez Puerta, donde el Pontevedra se presenta con el fin de empezar a recuperarse de aquel surrealista final de temporada en el que mezcló, a partes iguales, dosis de impotencia y desconocimiento del reglamento. El equipo de Rubén Domínguez inició la pretemporada venciendo (2-1) al Deportivo Fabril, que eligió como único rival de su categoría, y continuó combinando triunfos (tres) y derrotas (dos) solo ante equipos gallegos de niveles 4 y 5.