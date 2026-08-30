De Dallas al Suárez Puerta para ver el estreno liguero del Avilés: la increíble historia de Daylon Gordon, nuevo aficionado blanquiazul

7.600 kilómetros. Esa es la distancia que separa la ciudad estadounidense de Dallas, en el estado de Texas, de Avilés y, más en concreto, del Suárez Puerta. Todo ese recorrido lo completó, este viernes, Daylon Gordon. Este aficionado al fútbol, habitual en Asturias desde hace años al trabajar en un campamento para aprender inglés, tenía un objetivo pendiente desde hace tiempo: visitar el estadio del que tanto le habían hablado sus amigos. Quería ver qué se siente al ver al Real Avilés en su propio feudo. Su sonrisa minutos antes del inicio del encuentro daba fe de la ilusión que sentía: “Amo el fútbol y me moría de ganas de venir”, reconocía. A pesar de la derrota, el ya nuevo seguidor blanquiazul no se pudo ir más contento.

“Amo el fútbol, lo he jugado durante veinte años, desde que tengo tres”, confiesa Daylon en un buen español en las cercanías del Suárez Puerta. Según explica, en Estados Unidos la mayoría de niños siente devoción por otro fútbol, el americano, pero él pronto tuvo clara cuál era su pasión. A ello ayudó, además, que su padre fue entrenador de niños y que su hermano mayor también decidió darle patadas a un balón. “Quería seguir sus pasos y me enganché”, explica.

De Dallas al Suárez Puerta

Ahora, ya adulto, lleva cuatro años volando a Asturias para dar clases en campamentos de inglés. “Tengo muchos amigos en Avilés y poco a poco me han ido metiendo el gusanillo de ver al equipo”, señala. La culpa de su afición por el cuadro blanquiazul la tiene, en concreto, uno de ellos, socio del club, que le animó a asistir al estreno ante el Pontevedra. “Siempre está con la camiseta y a mí me llamaba mucho la atención. Cuando lo propuso no lo dudé, me hacía mucha ilusión”, apunta.

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Eso sí, no era su primera vez en un estadio, ya que ha podido ver partidos de Primera y Segunda División durante sus meses en España. Sin embargo, no oculta que la visita al Suárez Puerta era algo que tenía muchas ganas de hacer. “Vengo a pasarlo bien con mis amigos y disfrutar de un buen encuentro”, señala. La derrota blanquiazul, a pesar de que no fuese el resultado ideal, no chafó su experiencia. “La temporada empieza difícil, pero mis amigos dicen que hay mejor equipo que el año pasado”, analiza Gordon, que hace especial mención a su nombre favorito durante el encuentro: Samu Mayo. “El número 5 tuvo el control del partido”, indica. Ahora, el Avilés ya tiene un nuevo aficionado más allá del charco.