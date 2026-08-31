Uno de los favoritos al ascenso a Primera Federación se tiñe de blanquiazul: han fichado a dos exjugadores del Avilés

El estadio El Prado será, desde este verano, un poco más blanquiazul. El Talavera de la Reina, equipo recién descendido de Primera Federación y uno de los grandes candidatos a recuperar la categoría, se ha hecho con dos de los jugadores más queridos por el Suárez Puerta: el portero Álvaro Fernández y el extremo Isi Ros. Ambos fueron piezas clave del equipo que, hace dos campañas, consiguió el ascenso al tercer escalón del fútbol nacional.

Los fichajes de Álvaro Ratón y Marco Coronas para la portería del Avilés dejaron sin hueco a Álvaro Fernández, que defendió la camiseta blanquiazul durante tres campañas y media. Titular durante gran parte de la pasada campaña, el cuadro avilesino decidió no renovar su contrato para tratar de buscar un salto de nivel en la posición. Ahora, el meta madrileño, que durante el play-off de ascenso a Primera Federación llegó a detener dos penaltis, tratará de realizar una gesta parecida bajo los palos del Talavera.

Dos héroes del ascenso en El Prado

El último en llegar al proyecto talaverano ha sido Isi Ros. El extremo murciano estuvo, en dos etapas, en el Avilés, y fue el fichaje estrella de invierno del equipo que terminó consiguiendo el ascenso. Antes ya había sido importante en la plantilla que, bajo las órdenes de Emilio Cañedo, perdió la final por la promoción ante el filial del Granada. Tras una campaña en la que fue de más a menos en Primera Federación, disputando 27 encuentros —12 de ellos como titular—, el jugador vuelve a dar un paso atrás en su carrera para tratar de conseguir la hazaña que logró hace dos campañas. De hecho, en aquella final el ‘22’ repartió dos asistencias para decidir el encuentro.