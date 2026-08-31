Ya es oficial: el Avilés confirma su último movimiento del verano y este será su nuevo destino
Pablo Álvarez rescinde su contrato con el cuadro blanquiazul y firma por el Marino de Luanco
Pablo Álvarez ya es jugador del Marino de Luanco. El centrocampista, ex del Avilés, ha rescindido su contrato con el cuadro blanquiazul y se reencuentra así con Sergio Sánchez, entrenador con el que coincidió en las categorías inferiores del Sporting. Con este movimiento, el club avilesino da por cerrado, “salvo sorpresa mayúscula”, su mercado de fichajes. El interés del conjunto gozoniego fue adelantado por LA NUEVA ESPAÑA a principios de agosto.
Tras finalizar la pasada campaña, el Avilés tan solo tenía un jugador con contrato para el presente curso: Pablo Álvarez. El llanerense pasó la segunda mitad del último curso cedido en el Numancia, en Segunda Federación, y antes de irse a Los Pajaritos había firmado su renovación por una campaña más. Sin embargo, tras las renovaciones y los fichajes del mercado, finalmente el Avilés alcanzó los 19 jugadores sénior cuando el límite está en dieciocho. Por ello, aunque Yago Iglesias quiso ver en primera persona las prestaciones del joven centrocampista asturiano, todo estaba encarrilado para que Álvarez tuviese que buscarse un nuevo destino, que finalmente será el Marino de Luanco.
Pablo Álvarez cierra su etapa en el Avilés
Pablo Álvarez recaló en el Avilés en el verano posterior al ascenso a Primera Federación. En principio, el joven futbolista llegó al Suárez Puerta a prueba, pero su buen rendimiento durante la pretemporada, a las órdenes de Javi Rozada, hizo que el cuadro avilesino finalmente formalizase su incorporación. A ello ayudó, además, que era aún futbolista sub-23. Antes, el llanerense había defendido las camisetas del Sporting B y del Langreo, llegando a superar los 2.400 minutos en su última campaña en Ganzábal. En el Avilés disputó cinco encuentros de liga, uno de ellos como titular, superando ligeramente los cien minutos. En invierno se marchó al Numancia, donde jugó 12 partidos, seis de ellos como titular.
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