El Avilés, en la puja por uno de los laterales más prometedores de Primera Federación

A pesar de que Miguel Linares, director deportivo del Avilés, aseguró que “salvo sorpresa mayúscula” el club daba por cerrado el mercado de fichajes, una oportunidad de mercado ha hecho que la maquinaria blanquiazul se ponga a funcionar. El cuadro avilesino ha entrado en la puja por hacerse con Yago Rodríguez, lateral derecho sub-23 del Lugo al que pretenden firmar en propiedad. En la pelea están tambien el filial del Villarreal y el Huesca.

Criado en la cantera del Celta, Yago Rodríguez salió pronto de A Madroa para unirse a las categorías inferiores del Coruxo, donde llegó a debutar en el primer equipo con 17 años. El Valladolid se hizo con sus servicios para su filial y, tras cederlo al Salamanca, donde disputó 11 encuentros en Segunda Federación.

Tras su experiencia en el Helmántico regresó al filial vallisoletano y, tras media temporada, firmó por el Lugo de Yago Iglesias. Con el técnico santiagués debutó en Primera Federación, jugando 12 encuentros, 10 de ellos como titular, sumando cerca de mil minutos.

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Aunque desde el Avilés se transmite optimismo de cara a cerrar el fichaje, la pelea por hacerse con sus servicios apunta a ser encarnizada y a alargarse hasta las últimas horas de mercado. Huesca y Villarreal B están detrás del prometedor jugador, lo que podría llegar a complicar la operación.