Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

El nuevo Avilés quiere empezar por la pelota: los llamativos datos de posesión y pases que dejó el partido ante el Pontevedra

El cuadro de Yago Iglesias completó en su estreno ante el Pontevedra 525 pases, más del doble de los que realizaba de media la pasada campaña

Mángel pelea por un balón con Mba

Mángel pelea por un balón con Mba / Miki López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Noé Menéndez

Noé Menéndez

Avilés

Una de las claves que explican el fichaje de Yago Iglesias por el Avilés es su propuesta de juego. La entidad avilesina quería un entrenador con un estilo dominante y que fuese protagonista con la pelota, sobre todo a la hora de jugar en el Suárez Puerta. El primer encuentro como local del técnico santiagués fue buena prueba de ello. Los jugadores blanquiazules firmaron, en su estreno en el Suárez Puerta, 525 pases, mientras que la media de la pasada campaña en dicha métrica era menos de la mitad. Además, tuvieron el 66% de la posesión.

Lo cierto es que la diferencia en cuanto al número de pases realizados, en comparación con los equipos de Dani Vidal y Lolo Escobar, es llamativa. El nuevo Avilés de Iglesias firmó 525 pases frente a los 216 que realizó el Pontevedra de Rubén Domínguez. El dato está influenciado por la superioridad numérica del cuadro blanquiazul, además de verse por detrás en el marcador, pero la diferencia respecto a la pasada campaña resulta llamativa. La media de pases por encuentro del último curso fue de 238 pases, 287 menos de los que realizó el Avilés en su estreno liguero. En cuanto a la posesión, los de Iglesias firmaron un 66%, mientras que la pasada campaña la media estuvo en un 46,5%.

El Avilés multiplica sus pases

En el aspecto individual, un nombre brilló por encima del resto. Mangel, pivote de formación, pero que todo hace indicar que esta campaña volverá a jugar como central, fue el futbolista que más pases realizó, 80, durante el encuentro. Además, tuvo un 86% de precisión en sus envíos.

En dicha estadística le siguen dos acompañantes en la zaga. Jon Sillero, el otro central, realizó 78 envíos con un 85% de precisión, e Iker Alday, uno de los jugadores más destacados del encuentro, firmó 50 pases con un 76% de acierto. Además, más de la mitad de ellos los hizo en campo rival.

Noticias relacionadas

Mangel y Sillero lideran desde atrás

Ahora, Yago Iglesias tiene el reto de asentar estas ideas de juego en aquellos encuentros en los que el partido le reme en contra. Los buenos datos, tanto de posesión como en el número de pases, están influidos porque desde el minuto 66 el Avilés estuvo por detrás en el marcador, lo que le obligó a tener la pelota para tratar de igualar la contienda. Además, en los últimos compases del duelo el Pontevedra se quedó con un hombre menos tras la expulsión, por doble tarjeta amarilla, de Yelko Pino. La visita al filial del Athletic, programada para el próximo domingo, será una buena piedra de toque para comprobar si la propuesta del gallego se asienta ante uno de los equipos con más talento de la categoría.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
  2. Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Luz verde del BOE a la baliza v-27 que llega tras la v-16: precio y dónde se coloca
  4. La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
  5. El refugio en Asturias de Emilio Aragón: un pueblo del interior de poco más de 400 habitantes y una impresionante finca con vistas a las montañas
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir las dos mantas XXL de salón más barata del mercado: para que todos puedan acurrucarse cómodamente
  7. Cristina Prida ya tiene plaza fija de maestra en Asturias con 28 años: 'Conseguirlo depende de muchos factores, desde el tribunal que te toque hasta el baremo que tengan el resto de compañeros
  8. El difícil encaje en Asturias de cuatro universidades ante la previsión de que los estudiantes sigan menguando: 'Habrá que reclutar a alumnos internacionales', coinciden rectores y exrectores

Salas alcanza su récord turístico con 4.596 visitantes este verano: "Está consiguiendo posicionarse como un destino turístico atractivo durante todo el año"

Salas alcanza su récord turístico con 4.596 visitantes este verano: "Está consiguiendo posicionarse como un destino turístico atractivo durante todo el año"

David Jiménez, ¿y alguien más? Los planes del Oviedo en el último día de mercado

David Jiménez, ¿y alguien más? Los planes del Oviedo en el último día de mercado

El aguaducho del Parque de Invierno en Oviedo tendrá club de "running", alquiler de bicis y cocina

El aguaducho del Parque de Invierno en Oviedo tendrá club de "running", alquiler de bicis y cocina

Indra acuerda con la coreana Hanwha la fabricación de 128 obuses en el Tallerón de Gijón

Indra acuerda con la coreana Hanwha la fabricación de 128 obuses en el Tallerón de Gijón

Y el Oviedo volvió a sonreír: fin a la sequía 154 días después

Y el Oviedo volvió a sonreír: fin a la sequía 154 días después

Ceuta: la culpa es de Aznar… y, si no, de los Reyes Católicos

El Gobierno resalta la "experiencia probada" de Monroy, más allá de su currículo

El Gobierno resalta la "experiencia probada" de Monroy, más allá de su currículo

La familia de La Cabana’l Cachicán, de Cangas del Narcea, cuestiona el nombre del nuevo vino de Siluvio: "Es parte de nuestra historia"

La familia de La Cabana’l Cachicán, de Cangas del Narcea, cuestiona el nombre del nuevo vino de Siluvio: "Es parte de nuestra historia"
Tracking Pixel Contents