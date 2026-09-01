El nuevo Avilés quiere empezar por la pelota: los llamativos datos de posesión y pases que dejó el partido ante el Pontevedra

Una de las claves que explican el fichaje de Yago Iglesias por el Avilés es su propuesta de juego. La entidad avilesina quería un entrenador con un estilo dominante y que fuese protagonista con la pelota, sobre todo a la hora de jugar en el Suárez Puerta. El primer encuentro como local del técnico santiagués fue buena prueba de ello. Los jugadores blanquiazules firmaron, en su estreno en el Suárez Puerta, 525 pases, mientras que la media de la pasada campaña en dicha métrica era menos de la mitad. Además, tuvieron el 66% de la posesión.

Lo cierto es que la diferencia en cuanto al número de pases realizados, en comparación con los equipos de Dani Vidal y Lolo Escobar, es llamativa. El nuevo Avilés de Iglesias firmó 525 pases frente a los 216 que realizó el Pontevedra de Rubén Domínguez. El dato está influenciado por la superioridad numérica del cuadro blanquiazul, además de verse por detrás en el marcador, pero la diferencia respecto a la pasada campaña resulta llamativa. La media de pases por encuentro del último curso fue de 238 pases, 287 menos de los que realizó el Avilés en su estreno liguero. En cuanto a la posesión, los de Iglesias firmaron un 66%, mientras que la pasada campaña la media estuvo en un 46,5%.

El Avilés multiplica sus pases

En el aspecto individual, un nombre brilló por encima del resto. Mangel, pivote de formación, pero que todo hace indicar que esta campaña volverá a jugar como central, fue el futbolista que más pases realizó, 80, durante el encuentro. Además, tuvo un 86% de precisión en sus envíos.

En dicha estadística le siguen dos acompañantes en la zaga. Jon Sillero, el otro central, realizó 78 envíos con un 85% de precisión, e Iker Alday, uno de los jugadores más destacados del encuentro, firmó 50 pases con un 76% de acierto. Además, más de la mitad de ellos los hizo en campo rival.

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Mangel y Sillero lideran desde atrás

Ahora, Yago Iglesias tiene el reto de asentar estas ideas de juego en aquellos encuentros en los que el partido le reme en contra. Los buenos datos, tanto de posesión como en el número de pases, están influidos porque desde el minuto 66 el Avilés estuvo por detrás en el marcador, lo que le obligó a tener la pelota para tratar de igualar la contienda. Además, en los últimos compases del duelo el Pontevedra se quedó con un hombre menos tras la expulsión, por doble tarjeta amarilla, de Yelko Pino. La visita al filial del Athletic, programada para el próximo domingo, será una buena piedra de toque para comprobar si la propuesta del gallego se asienta ante uno de los equipos con más talento de la categoría.