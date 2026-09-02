La revolución que cierra Yago Rodríguez: el Avilés concluye su mercado de 18 fichajes con la llegada del lateral sub-23

Ha sido uno de los veranos más movidos que se recuerdan en las oficinas del Suárez Puerta. Miguel Linares, renovado antes de iniciar el mercado de fichajes, se encontró con un lienzo prácticamente en blanco de cara a crear la nueva plantilla blanquiazul. Tras cerrar la llegada de la primera pieza, un Yago Iglesias que era un viejo anhelo de la entidad, el jienense tuvo que ponerse manos a la obra para crear un equipo con un objetivo claro: asentarse en la zona media de la tabla. Para ello, siguió durante el verano una fórmula clara: crear una columna vertebral con gente con experiencia en la categoría que subiese el nivel visto la pasada campaña. Y, sobre el papel, parece que ha acertado en la mayoría de puestos. Su último movimiento, la llegada en propiedad de Yago Rodríguez, dio por cerrada una plantilla con dieciocho caras nuevas y seis renovaciones.

Una de las zonas donde el margen de crecimiento era mayor y donde más necesario era hacer una reforma era en la línea defensiva. El Avilés se movió rápido para confeccionar una nueva portería, cerrando a uno de los guardametas más destacados de la zona baja de la tabla, Álvaro Ratón, y apostando por el talento local para completar la posición con Marco Coronas. Tras ser el equipo más goleado de la pasada temporada, las urgencias bajo palos eran más que evidentes. No se libró tampoco la línea defensiva, donde el Avilés incorporó cinco caras nuevas, tres de ellas —Sillero, Artetxe y Mangel— con años de experiencia en la categoría. Iker Alday y Escoruela, con una campaña en Primera Federación, han sido de lo más brillante del verano, mientras que continúan en la zaga Osky y Andrés Carmona. La incógnita la protagoniza Yago Rodríguez, el último en llegar a la disciplina blanquiazul.

Una defensa renovada casi por completo

Donde la revolución ha sido prácticamente total es en la sala de máquinas. Yago Iglesias necesita un perfil muy concreto de centrocampista y, para ello, el Avilés se ha hecho con cinco nuevos nombres: Samu Mayo e Isi Gómez para el puesto de ‘6’, y Abelenda, Pitu Doncel, Neskes y el incombustible Natalio para repartirse los otros dos puestos de la medular. El técnico gallego tiene a su disposición perfiles de todo tipo para formar su trío de centrocampistas, aunque la duda está en qué rol puede darle al capitán blanquiazul. Tras estar prácticamente en el ostracismo la pasada campaña, Iglesias parece que trata de darle más protagonismo. A ver si puede sacarle el jugo que no consiguieron Dani Vidal ni Lolo Escobar.

Para las bandas, el Avilés ha apostado por la experiencia de nombres como Cris Montes, considerado por el club como el fichaje del verano, e Iñigo Muñoz, al que se une el renovado Cayarga, además de una de las grandes apuestas del mercado. Dani Lidueña aterriza en el Suárez Puerta tras destacar por sus cifras goleadoras en Tercera Federación. El reto del extremo andaluz es trasladar esos buenos datos dos escalones por encima, en Primera Federación.

Santamaría, buque insignia del ataque

Arriba, el Avilés ha convertido a Santamaría, al que quiso gran parte de la zona alta de la categoría, en su buque insignia para tratar de asentarse en el tercer escalón del fútbol nacional. El gijonés, renovado hasta 2029, está destinado a ser el líder de un ataque que cuenta con otros dos perfiles diferentes al ariete asturiano y que incluso puede llegar a formar una doble punta. Por un lado, un Santi Franco que apunta a ser el delantero tanque de Yago Iglesias. Por el otro, un Mahicas que, en cuanto se recupere, tendrá que ser el ratón de área que fue la pasada campaña Javi Cueto.

Noticias relacionadas

Dieciocho fichajes y seis renovaciones después, Yago Iglesias ya tiene en sus manos a los 23 jugadores con los que tratar de dar un paso más en Primera Federación. El objetivo, tras el estreno de la pasada campaña, tiene que ser asentarse en la zona media y, si todo sale de cara, quizá soñar en las últimas jornadas. Pero para eso todavía queda mucho.