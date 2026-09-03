Las tres joyas que deja la nueva plantilla del Avilés: dos perlas con contrato para los próximos dos años y un extremo con gran instinto goleador

El Avilés siguió una línea clara durante el mercado de fichajes: construir una columna vertebral con jugadores contrastados, con tiros pegados en Primera Federación y que sepan lo que es la categoría. Sin embargo, hubo tres movimientos que se escaparon de esa línea. Las llegadas de Yago Rodríguez, último refuerzo veraniego, Santi Franco y Dani Lidueña responden a un perfil totalmente diferente, algo que se echó en falta el año pasado. Los tres futbolistas, en edad sub-23, son piezas con gran proyección y, en el caso de los dos primeros, Miguel Linares ha conseguido atarlos para las próximas dos campañas. Ese detalle, sus contratos hasta 2028, abre la posibilidad de repetir la fórmula Miguel Sierra y tratar de reeditar una operación que termine dando rédito económico a las arcas blanquiazules.

La apuesta por jugadores contrastados dio cierto margen a Linares para apostar por futbolistas con proyección, con una visión más a medio plazo que a corto. Ese caso fue el de Santi Franco, la primera de las piezas a futuro que cerró el director deportivo jienense. El delantero, del cual el Racing se ha guardado un porcentaje de una futura venta, llega como la tercera opción para el puesto de ‘9’, aunque tan solo ha necesitado dos ratos para demostrar el porqué de la apuesta. Su doblete ante el filial del Sporting dio fe de su voracidad goleadora. El Avilés aprovechó la oportunidad de mercado que suponía hacerse con uno de los nombres propios del filial racinguista para asegurarse sus servicios durante los próximos dos años —este como sub-23 y el siguiente como sénior—. Si sale bien, el cántabro es el típico perfil por el que un equipo de Segunda División podría llegar a pasar por caja. Si no, Yago Iglesias tiene otras dos opciones en la recámara para liderar el ataque.

Santi Franco, apuesta de presente y futuro

La última oportunidad de mercado para el Avilés fue la de Yago Rodríguez, el último en aterrizar en el Suárez Puerta. Criado en la cantera del Celta de Vigo, su posición, lateral derecho, hace que su fichaje gane incluso más importancia, ya que suele ser una de las demarcaciones en las que más complicado es conseguir refuerzos de nivel. El Lugo, al igual que el Racing, se guarda un porcentaje de la futura venta del defensa, que también pasó por la cantera del Valladolid. Además, en el caso del gallego, el club se ha asegurado su firma para sus últimos dos años como sub-23, algo clave de cara a la planificación de la próxima campaña y que podría abrir la puerta a que uno de los filiales de la categoría se lance a por sus servicios. Viejo conocido de Yago Iglesias, tendrá la dura competencia de Iker Alday, uno de los nombres propios de las primeras semanas.

Yago Rodríguez refuerza una posición clave

Dani Lidueña es otra de las grandes apuestas, si no la que más, del mercado del Avilés, aunque su caso es diferente. El extremo tan solo tiene medio año de experiencia en Segunda Federación, aunque sus datos en cuanto a goles en Tercera Federación invitan a ser muy optimistas. Sin embargo, el futbolista ha llegado al Suárez Puerta cedido por parte del Córdoba, lo que impide que el club pueda pensar en recibir dinero en caso de un futuro traspaso. Con Cayarga, Cris Montes e Iñigo Muñoz como primeras opciones en los costados, el andaluz tiene el reto de aprovechar cada oportunidad que tenga para hacerse un hueco en Primera Federación. En el espejo hay nombres como Baba Diocou o Salifou, dos extremos salidos de la cantera del Tenerife que consiguieron romperla en la categoría.