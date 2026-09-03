El último fichaje del Avilés, uno más antes de medirse al filial del Athletic Club

Yago Rodríguez ya es uno más en el Avilés. El lateral derecho, último fichaje del cuadro blanquiazul durante el mercado veraniego, se entrenó esta mañana por primera vez con sus compañeros, ya que el miércoles la plantilla tuvo una jornada de descanso. Todo apunta a que el futbolista estará disponible para el encuentro de este próximo domingo ante el filial del Athletic.

Criado en la cantera del Celta, Yago Rodríguez salió pronto de A Madroa para unirse a las categorías inferiores del Coruxo, donde llegó a debutar en el primer equipo con 17 años. El Valladolid se hizo con sus servicios para su filial y, posteriormente, lo cedió al Salamanca, donde disputó 11 encuentros en Segunda Federación.

Yago Rodríguez se suma al grupo

Tras su experiencia en el Helmántico, regresó al filial vallisoletano y, después de media temporada, firmó por el Lugo de Yago Iglesias. Con el técnico santiagués debutó en Primera Federación, jugando 12 encuentros, 10 de ellos como titular, y sumando cerca de mil minutos.

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Ahora, Rodríguez tiene el reto de sentar en el banquillo a Iker Alday, uno de los jugadores más destacados de las últimas semanas en el Avilés. El defensa gallego tiene contrato con el cuadro blanquiazul para las próximas dos temporadas y el Lugo se guarda un porcentaje de un futuro traspaso.