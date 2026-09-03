El vestuario del Avilés, con ganas de desquitarse tras arrancar la temporada con derrota: "Cada punto es vital"

“Tenemos ganas de sumar de tres, es importante. Todos los partidos son muy exigentes y cada punto es vital”. Jon Sillero, central del Avilés, puso en palabras las ganas del vestuario blanquiazul de desquitarse tras arrancar la nueva temporada con una derrota ante el Pontevedra. Para ello, el cuadro avilesino confía en volver de Lezama, casa del Bilbao Athletic, con los tres puntos bajo el brazo. “Estamos con ganas”, asegura.

“Estamos entrenando muy bien y queremos que llegue el fin de semana”, señala Sillero, que no esconde sus ganas de “volver a casa”. “Es donde me he criado”, afirma el zaguero, que antes de firmar por el Arenas de Getxo estuvo durante seis campañas defendiendo la camiseta del filial del Athletic.

Sillero regresa a Lezama

Sobre el cuadro athleticzale, Sillero destaca que es un equipo “con muchas piernas, pero al que podemos hacer daño”. “Tienen gente muy joven, con muchas piernas, rápida y técnica. Tienen un gran equipo”, apunta el defensa, que también habló sobre jugar en el césped de Lezama, la ciudad deportiva del Athletic. “Es un campo que nos viene bien por nuestra forma de jugar, para salir con el balón”, analiza.

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“La afición es uno más, les agradecemos que vengan al mayor número de desplazamientos posibles”, sentencia el futbolista de Durango. Cabe recordar que la peña El Coliseo ha organizado un bus para acompañar al Avilés en su visita a tierras bilbainas.