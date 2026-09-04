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¿Qué ha pasado con los jugadores que ya no siguen en el Avilés? De jugar en Bosnia a fichaje de campanillas en Mieres

Javi Cueto y Kevin Bautista, máximos goleadores del equipo la pasada temporada, han decidido seguir sus carreras en el extranjero

Por la izquierda, Babin, Kevin Bautista y Javi Cueto

Por la izquierda, Babin, Kevin Bautista y Javi Cueto / @deporguada/@kevinbauti8/@fkslogameridian

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Noé Menéndez

Noé Menéndez

Desde la Primera División bosnia hasta ser uno de los refuerzos de campanillas de la Tercera asturiana. La revolución veraniega del Avilés ha provocado que, para hacer hueco a los diecisiete fichajes veraniegos, hayan tenido que salir veintiún caras del vestuario blanquiazul. Solo siete de los jugadores que ya no siguen en el Suárez Puerta jugarán esta campaña en Primera Federación, mientras que los dos máximos goleadores del pasado curso ahora competirán más allá de los Pirineos.

El primero en despedirse del Suárez Puerta, nada más acabar la temporada, fue Kevin Bautista. El andaluz, de lo mejor de la pasada campaña, hizo las maletas para unirse al Athens Kallithea, de la Segunda División griega. Rumbo parecido cogió Javi Cueto. El ‘10’ blanquiazul desestimó la oferta de renovación avilesina para unirse al Sloga Meridian, de la Primera División de Bosnia, club donde hay otros ocho futbolistas españoles.

Siete siguen en Primera Federación

De los veintiún jugadores que no siguen en la disciplina blanquiazul, solo siete han conseguido encontrar hueco en Primera Federación. Cinco de ellos, además, comparten grupo con el Avilés. Se trata de Gete, en las filas del Cacereño; Quicala, que ya ha dado una asistencia con la Ponferradina; Luis Alcalde, que ha fichado por Unionistas; Guzmán Ortega, que ha regresado de su cesión a la Cultural; y Uzkudun, que esta campaña estará cedido en el Mirandés. Raúl Rubio, por su parte, defenderá la camiseta del Algeciras, mientras que Eze se ha cedido por el Real Oviedo al filial del Villarreal, ambos equipos del grupo 2.

Cuatro nombres han bajado un escalón para competir durante esta campaña en Segunda Federación. Se trata de Babin, líder defensivo del último Avilés, que ha fichado por el Guadalajara, recién descendido; Isi Ros y Álvaro Fernández, héroes del ascenso, que ahora compartirán vestuario en el Talavera, otro de los descendidos; mientras que Pablo Álvarez, único jugador que empezó con contrato el verano blanquiazul, defenderá la camiseta del Marino de Luanco.

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Del Suárez Puerta a Tercera Federación

Julio Rodríguez, que dejó la disciplina blanquiazul durante el mercado invernal, ha encontrado hueco en el Caudal de Mieres, de Tercera Federación, convirtiéndose en uno de los fichajes de más campanillas de la categoría. Allí, además, comparte vestuario con varios exjugadores del Avilés, como Josín Martínez, Marcos Trabanco o Isma Cerro. Y Viti, lateral izquierdo titular el año del ascenso a Primera Federación, se ha enrolado en las filas del Palencia CF, equipo de la Tercera de Castilla y León.

Seis jugadores continúan sin encontrar nuevo destino

Además de los trece jugadores que este verano dejaron el Suárez Puerta, hay cinco nombres que aún no han encontrado nuevo destino para este curso._Edu Campabadal, lateral derecho;_Adri Gómez, pivote;_Ricardo Grigore, central;_Nando Almodóvar, portero;_Christian Rivera y Edu Cortina, pivotes;_figuran aun en la lista de jugadores libres y, aunque el mercado de fichajes está cerrado, aun pueden comprometerse con un equipo. Especialmente llamativos resultan los casos de Campabadal y Adri Gómez, dos pesos pesados de la pasada temporada, llegando a superar con holgura los dos mil minutos de juego. En el caso de Nando Almodóvar, que llegó al Avilés cedido por el Cádiz, diferentes informaciones apuntan a que rescindió su contrato con el cuadro andaluz.

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