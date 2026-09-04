Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Médicos AsturiasFinanciación autonómicaCaos trenesCrisis en CeutaTallerón de Gijón
instagramlinkedin

Estos son los horarios del mes de septiembre del Avilés: dos partidos ante equipos de la zona media y un duelo contra un recién ascendido

Los blanquiazules se miden este mes a Bilbao Athletic, Unionistas, Coria y Barakaldo

Un momento del Barakaldo-Avilés de la primera vuelta

Un momento del Barakaldo-Avilés de la primera vuelta / Área 11

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Noé Menéndez

Noé Menéndez

Tras el estreno ante el Pontevedra del pasado fin de semana, el Avilés tiene un mes de septiembre con cuatro compromisos ligueros ante rivales de todo tipo. El cuadro blanquiazul viaja este domingo a Lezama, ciudad deportiva del Athletic de Bilbao, para medirse al filial athleticzale. El encuentro se disputa a las 18.30 horas y se podrá ver por las plataformas Football Club y FanPlay.

El siguiente fin de semana, el Suárez Puerta acoge el duelo ante uno de los equipos que mayor afición mueve de la categoría. El Avilés se mide el 12 de septiembre, sábado, a las 18.45 horas, al cuadro salmantino, que cuenta en sus filas con el exjugador blanquiazul Luis Alcalde. El encuentro será retransmitido por el canal lineal, por lo que se podrá ver por plataformas como Movistar, Dazn, Orange o Telecable.

Unionistas y Coria, siguientes paradas

El 19 de septiembre, el Avilés se medirá al primer recién ascendido del año, el Coria. El encuentro se disputará en La Isla a las 18.45 horas y se podrá ver en Football Club y FanPlay. El cuadro extremeño se estrena en la categoría tras ascender en el Carlos Tartiere, donde logró vencer al filial del Oviedo.

Noticias relacionadas y más

El Avilés cerrará el mes de septiembre lejos de su feudo y, como este fin de semana, en tierras vascas. Los de Yago Iglesias se miden el 27 de septiembre en Lasesarre a las 12.00 horas. Será un encuentro especial para Iñigo Muñoz y Markel Artetxe, exjugadores del cuadro bilbaíno. El encuentro se podrá ver, como el de Unionistas, por el canal lineal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una mujer en Gijón por apuñalar a su novio con una navaja mientras hacía la cena porque 'no se dio cuenta
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo de lujo más barata del mercado: enriquecida con zafiros para un resultado óptimo
  3. Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, poner correctamente la baliza v-16, pero no sacar la botella del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de varillas más potente y barata del mercado: ideal para preparar nata, claras a punto de nieve y pasteles
  5. El orgullo de las primeras gijonesas que serán reconocidas por el Club de Regatas como socias de honor: 'La mayor alegría es que rompimos el techo de cristal que había
  6. Tres alcaldes socialistas, tres maneras de esquivar la posición de la FSA
  7. Dos montañeros, colgados al enredarse las cuerdas cuando escalaban una pared en el Cares
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente limpiador de alfombras y tapicerías más barato del mercado: quedarán como recién compradas

Lara Martínez busca ganar las primarias del PSOE de Gijón para "construir una alternativa sólida, ambiciosa y que vuelva a conectar con lo mejor de Gijón"

Lara Martínez busca ganar las primarias del PSOE de Gijón para "construir una alternativa sólida, ambiciosa y que vuelva a conectar con lo mejor de Gijón"

Estos son los horarios del mes de septiembre del Avilés: dos partidos ante equipos de la zona media y un duelo contra un recién ascendido

Estos son los horarios del mes de septiembre del Avilés: dos partidos ante equipos de la zona media y un duelo contra un recién ascendido

Los colegios de Laviana, listos para el inicio del curso: se hicieron obras de mantenimiento por valor de 25.000 euros este verano

Los colegios de Laviana, listos para el inicio del curso: se hicieron obras de mantenimiento por valor de 25.000 euros este verano

Talleres del Conde acogerá un gran festival de la escena pop-rock asturiana

Talleres del Conde acogerá un gran festival de la escena pop-rock asturiana

LuancoNatur 2026 reunirá a fotógrafos de fauna y paisaje en su tercera edición el último fin de semana de septiembre

LuancoNatur 2026 reunirá a fotógrafos de fauna y paisaje en su tercera edición el último fin de semana de septiembre

Gijón se estrena en el Oceanman con 685 nadadores de más de 32 nacionalidades

Gijón se estrena en el Oceanman con 685 nadadores de más de 32 nacionalidades

Alejandro Rivera, ingeniero asturiano en los telescopios espaciales de la NASA: "Estamos observando la infancia del universo y llevándonos muchas sorpresas"

Alejandro Rivera, ingeniero asturiano en los telescopios espaciales de la NASA: "Estamos observando la infancia del universo y llevándonos muchas sorpresas"

Vox acusa a Canteli de incumplir su promesa de bajar los impuestos en Oviedo

Vox acusa a Canteli de incumplir su promesa de bajar los impuestos en Oviedo
Tracking Pixel Contents