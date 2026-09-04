Estos son los horarios del mes de septiembre del Avilés: dos partidos ante equipos de la zona media y un duelo contra un recién ascendido

Tras el estreno ante el Pontevedra del pasado fin de semana, el Avilés tiene un mes de septiembre con cuatro compromisos ligueros ante rivales de todo tipo. El cuadro blanquiazul viaja este domingo a Lezama, ciudad deportiva del Athletic de Bilbao, para medirse al filial athleticzale. El encuentro se disputa a las 18.30 horas y se podrá ver por las plataformas Football Club y FanPlay.

El siguiente fin de semana, el Suárez Puerta acoge el duelo ante uno de los equipos que mayor afición mueve de la categoría. El Avilés se mide el 12 de septiembre, sábado, a las 18.45 horas, al cuadro salmantino, que cuenta en sus filas con el exjugador blanquiazul Luis Alcalde. El encuentro será retransmitido por el canal lineal, por lo que se podrá ver por plataformas como Movistar, Dazn, Orange o Telecable.

Unionistas y Coria, siguientes paradas

El 19 de septiembre, el Avilés se medirá al primer recién ascendido del año, el Coria. El encuentro se disputará en La Isla a las 18.45 horas y se podrá ver en Football Club y FanPlay. El cuadro extremeño se estrena en la categoría tras ascender en el Carlos Tartiere, donde logró vencer al filial del Oviedo.

El Avilés cerrará el mes de septiembre lejos de su feudo y, como este fin de semana, en tierras vascas. Los de Yago Iglesias se miden el 27 de septiembre en Lasesarre a las 12.00 horas. Será un encuentro especial para Iñigo Muñoz y Markel Artetxe, exjugadores del cuadro bilbaíno. El encuentro se podrá ver, como el de Unionistas, por el canal lineal.