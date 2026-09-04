Yago Iglesias avala el mercado de fichajes del Avilés: "No puedo estar más contento con la plantilla"

Yago Iglesias, entrenador del Avilés, no ocultó su satisfacción con su nueva plantilla tras el cierre del mercado de fichajes. "No puedo estar más contento con la plantilla", afirmó el gallego, que avaló la llegada de Yago Rodríguez, último movimiento veraniego y jugador con el que coincidió en el Lugo. El técnico analizó también al filial del Athletic, rival al que se enfrenta este domingo. "Nos van a exigir con y sin balón, pero sabemos que les podemos hacer daño con nuestras armas", apuntó. Estas fueron sus palabras:

Parte de bajas

“Tenemos la duda de Mahicas, aunque todavía nos queda el entrenamiento de mañana. Evoluciona bien, hoy ha hecho parte del trabajo, pero vamos a esperar a la última sesión, aunque sea de muy baja carga. Es el único con dudas en cuanto a lesiones. Osky cumple este fin de semana su último partido de sanción. A partir de la semana que viene será uno más”.

Yago Rodríguez

“Su fichaje fue una situación de mercado. Quiero dejar claro que en ningún momento el club pagó por él. Se dio en el último momento y en su posición solo teníamos a Iker Alday como lateral derecho puro, aunque tenemos jugadores polivalentes, como Sillero o Romeo —canterano—, que ha hecho la pretemporada con nosotros. Es un jugador sub-23 y, evidentemente, le conocía y había trabajado con él. Llegó al Lugo la pasada temporada bajo mi supervisión y siendo su valedor. Sabemos que tiene un potencial enorme y que va a subir el nivel de la plantilla. Queremos que entre al grupo lo antes posible, aunque mañana decidiremos si viene a Bilbao. Está al cien por cien disponible”.

El mercado de fichajes

“Tenemos todas las posiciones dobladas, algo que en un principio no contemplábamos. A lo largo de la pretemporada hemos visto que, si había opción, deberíamos hacerlo. No puedo estar más contento con la plantilla, esa es la realidad. Estoy muy contento con el nivel futbolístico que tenemos, sobre todo con el nivel humano. Tenemos un grupo espectacular desde el día uno, con una predisposición al trabajo enorme y que en todo momento quiere mejorar tanto a nivel individual como colectivo. Les veo trabajar todos los días, veo el momento en el que está el equipo a nivel futbolístico, siendo dieciocho jugadores nuevos, y soy muy optimista”.

El ambiente tras la derrota

“Estaban fastidiados por cómo se dio el partido. Tuvimos 20 minutos de puesta en escena muy buenos. Creo que, si hubiésemos estado un poco más acertados, nos habríamos puesto por delante en el marcador y el partido habría cambiado por completo. Incluso después de haber recibido el gol generamos lo suficiente como para empatar. Más allá del resultado, el equipo está feliz y es optimista con lo que viene por delante”.

El equipo

“Estamos en el buen camino y aún estamos en la jornada uno y medio. Creo en nuestra idea de juego, los partidos nos ayudarán a crecer. Todavía es pronto para valorar el nivel real del equipo. Tienen que pasar unas semanas hasta que todos cojan su nivel y nos conozcamos. Nuestra idea de juego tiene mucho que ver con las asociaciones, que fue algo que nos faltó ante el Pontevedra. Nos faltó atacar más la última línea, estar ajustados para hacer una pared, tirar desmarques, el último pase… Es en lo que estamos insistiendo y veo que el equipo va creciendo”.

Cambios en el once

“Tenemos una plantilla con los puestos doblados y todo el mundo está en disposición de jugar. Es la eterna pregunta. Si jugamos diez jornadas con un once fijo y a la jornada once no cuaja, ¿qué dirá el que lleva once partidos sin jugar? Tenemos una idea clara a nivel colectivo y los intérpretes van a ir cambiando a lo largo de las jornadas. Siempre habrá mínimo dos o tres cambios en la alineación. Es algo que queremos fomentar, que no haya trece jugadores y el resto de relleno. Tenemos que dar la oportunidad a todos los jugadores de que desarrollen su potencial”.

El filial del Athletic

“Tienen muchos cambios respecto a la temporada pasada. Han cambiado de entrenador, pero es un técnico que estaba dentro de la estructura, que viene del Basconia, y con él han subido muchos jugadores que vienen de trabajar juntos. Es un club con un modelo y una idea instaurados, por lo que la idea de juego va a ser la misma. Nos vamos a encontrar un equipo dinámico, con mucha calidad. Nos van a exigir con y sin balón, pero sabemos que les podemos hacer daño con nuestras armas. Nos encontraremos un intercambio de golpes, a ver quién es el equipo que termina llevando la iniciativa. Seguramente habrá más espacios que contra el Pontevedra, que priorizó defender su portería”.

La afición

“Teníamos ganas de la puesta en escena en el Suárez Puerta, el ambiente fue espectacular. Ojalá continúe así el resto de la temporada y que incluso vaya a más. Me quedé fastidiado porque, viendo el ambiente, queríamos darles los tres puntos. Esperamos dárselos este fin de semana. Además, se van a desplazar aficionados a Bilbao. Ojalá el equipo rinda como esperamos, estoy convencido de que así será. Quiero que el aficionado esté orgulloso de su equipo y que consigamos los tres primeros puntos para que la gente se siga subiendo al carro”.