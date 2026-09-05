El macroestreno de San Agustín y la barrera de los 700: el curioso récord que alcanzó el Avilés en su entreno ante el Pontevedra

Que el 28 de agosto es la fecha conmemorativa del patrono de Avilés entra en la suposición, que no en la convicción, porque hasta en esto hay discrepancias. Para los centrados en festejos, siempre será San Agustín; para los que profundizan un poco más allá de los coches de choque y el Tren de la Bruja, el patronazgo corresponde a San Nicolás (6 de diciembre), en el ‘cargo’ desde hace ocho siglos. Y, como dos no son multitud, en 2013 llegaba desde Ciudad del Vaticano el plácet para que la Virgen de La Luz completara la terna, aunque sin fecha de veneración fija en el calendario.

En cualquier caso, el trasantepenúltimo día de cada agosto es el de mayor involucración popular, incluyendo la futbolera, que durante décadas disfrutó del tradicional partido de San Agustín, guadianesco desde que la competición oficial fue rascándole días al verano.

San Agustín y el fútbol avilesino

El partido contra el Pontevedra es el octavo oficial —cuarto en Liga— de la historia del Real Avilés Industrial que coincide con el día de enaltecimiento agustino. Yago Iglesias se mostró especialmente apenado por no poder ofrecer la victoria en un día triplemente señalado: por la festividad, la apertura de temporada y su propio estreno.

Iglesias es el segundo gallego al mando del banquillo del Real Avilés Industrial, pero el primero que inicia proyecto —su único antecesor, Fabri González, llegaba iniciada la segunda vuelta 2002-2003— y, aparte de las tareas propias del cargo, también le tocará la de ensamblador múltiple. No en vano, el número de fichajes cerrados antes del inicio de la competición, 17, nunca fue tan elevado en el seno blanquiazul. De esta forma, era previsible la nueva plusmarca de debutantes en partido de Liga, que queda establecida en 13, es decir, todos los alineados ante el Pontevedra, excepto Álvaro Santamaría, Berto Cayarga y Natalio Lorenzo.

Una cifra inédita de debutantes

En realidad, existen dos precedentes que comparten el récord, curiosamente ante el mismo rival, el desaparecido Figueres, pero ambos portan un asterisco demasiado grande como para ser estimados. Por supuesto, el del primer partido de la historia del club y la perogrullada del debut masivo de los once titulares y los dos que partían desde la suplencia, máximo permitido en la época. A diferencia de Yago Iglesias, Raúl González apenas tenía nada que ensamblar en aquel septiembre de 1983, pues el 90% del plantel venía de su mano desde el Ensidesa. El otro caso data de un año después, cuando la expedición avilesina, compuesta íntegramente por juveniles, hacía acto de presencia en la misma localidad gerundense, dado que los jugadores del primer equipo secundaban la huelga que la AFE promovía en aras de mejorar las condiciones laborales. El Figueres no hacía lo propio y prefería ejercer de esquirol para vapulear (10-2) a los trece ‘becarios’ de Ángel Herrero.

Extendiendo el número de debutantes a partido oficial de cualquier índole, el récord absoluto está en 15 (Emilio Menéndez, Ibón García, Iván Otero, Pablo Pantiga, Borja Noval, Luismi Rincón, Nacho Fernández, Nacho Méndez, Jorge Fidalgo, Jorge Rodríguez II, Willy Serrano, Guillermo Suárez, Adrián Díaz, Álex Gomes y Didi López), establecido en el primer encuentro de la Copa Federación 2015-2016, con victoria (2-0) ante el Ceares. El motivo de semejante revolución subyacía en el pasaje más abominable e inaudito de la historia industrialista, el del verano de 2015, con propiedad a la deriva y duplicidad de dirigencias y plantillas.

El Avilés supera los 700 jugadores

Lo que ahora se demuestra es que una transformación tan radical no tiene por qué ser producto de situaciones dañinas ni del afrontamiento de una categoría superior y, por lo tanto, más exigente. Pese a que el club atraviesa una época de calma y viene de conservar la categoría, el vuelco del plantel salta a la vista.

Y la casualidad quiere que el momento coincida con otro hito. El Real Avilés Industrial acaba de derribar la barrera de los 700 jugadores alineados en partidos oficiales, dato desproporcionado para un club de tan solo 44 temporadas de existencia.