El Avilés no encuentra la primera: dura derrota ante el Bilbao Athletic (2-1)

El Avilés sigue sin encontrar la primera. El cuadro de Yago Iglesias cayó con claridad ante un Bilbao Athletic superior que, sobre todo en la segunda mitad, consiguió maniatar a los blanquiazules. Tras unos buenos primeros minutos, los avilesinos empezaron a disolverse como azucarillos hasta llegar a un segundo tiempo en el que apenas se asomaron por el área rival. Cris Montes igualó, al filo del descanso, el golazo inicial de los athleticzales, pero cuando los locales volvieron a coger ventaja solo una falta de Neskes hizo temblar al guardameta rival. Queda mucho por mejorar.

Bilbao Athletic 2 1 Avilés 1-0, min. 22: Belategi. 1-1, min. 41: Cris Montes. 2-1, min. 55: Peciña. Alineación Bilbao Athletic Mikel Santos (1);

Belategi (2), Larrea (1), Monreal (1), Ilyas (1);

Sola (1), Beñat García (2);

Pediña (2), Selton (1), Huestamendia (2);

Conde (2) CAMBIOS Lete (1) por Selton, min. 57. Oyono (1) por Conde, min. 57. Txus Vizcay (1) por Peciña, min. 57. Imga (1) por Huestamendia, min. 75 Alineación Avilés Álvaro Ratón (1);

Iker Aldai (1), Sillero (1), Andrés Carmona (1), Escoruela (1);

Pitu Doncel (1), Samu Mayo (2), Abelenda (1);

Cris Montes (2), Santamaría (1), Cayarga (2) CAMBIOS Neskes (1) por Pitu Doncel, min. 65. Iñigo Muñoz (1) por Cayarga, min. 65. Dani Lidueña (1) por Cris Montes, min. 65. Santi Franco (1) por Santamaría, min. 73. Yago Rodríguez (1) por Escoruela, min. 73. Manuel Ramírez (Comité aragonés). Amonestó a los locales Larrea y Lete y a los visitantes Iñigo Muñoz y Samu Mayo Lezama. Más de mil espectadores.

Anunció cambios en su once Yago Iglesias y el gallego cumplió con su palabra. Más allá de la más que previsible entrada de Cayarga en la banda izquierda, el técnico blanquiazul probó una nueva pareja de centrales, dejando a Mangel en el banquillo para alinear a Andrés Carmona junto a Sillero. Finalmente, a pesar del talento que tiene el Avilés en el centro del campo, la sala de máquinas se mantuvo intacta.

El Bilbao Athletic golpea primero

Álvaro Ratón tuvo que aparecer pronto en escena, ya que Aritz Conde trató de buscar las cosquillas al guardameta blanquiazul, pero sin suerte. Respondió el Avilés mediante las botas de Santamaría, pero a Cayarga le faltó un poco de velocidad para adelantarse a Mikel Santos, guardameta rival. Los avilesinos saltaron a Lezama con ganas de llevar la batuta del encuentro, pero poco a poco el talento del Bilbao Athletic empezó a relucir, obligando a los asturianos a dar varios pasos atrás hacia su portería. A eso se sumó que, tras los diez primeros minutos, parecía que todos los duelos caían para el lado athleticzale.

Tras un par de disparos lejanos, uno por equipo y ambos con poca puntería, llegó el primer tanto de la tarde. Belategi firmó el gol de la jornada cuando, tras aparecer por sorpresa desde segunda línea, recibió con tiempo y espacio en el último tercio del campo y, tras cargar la pierna, lanzó un derechazo que se coló por la escuadra del cuadro blanquiazul. Imposible que Álvaro Ratón llegase a semejante obús.

A pesar de que el Bilbao Athletic era el dominador de la pelota, lo que alejaba al Avilés de la portería rival, los blanquiazules se repusieron bien del tanto del conjunto vasco y cambiaron de plan para tratar de hacer daño al contragolpe. Hubo momentos de cierta desesperación para sacar la pelota jugada, con Cayarga llegando a bajar a zona de pivotes para ayudar en la creación. Probó, antes de la primera media hora de juego, Cris Montes, pero su disparo cruzado se marchó lejos de los tres palos.

Cris Montes da aire antes del descanso

Aunque las sensaciones no eran las mejores, el Avilés consiguió poner la igualada antes de pasar por vestuarios. Samu Mayo encontró, con mucho criterio, a Iker Alday al espacio cuando el lateral estaba atacando a la defensa rival. El blanquiazul no pudo hacerse con la pelota, ya que un defensor del Athletic se tiró rápido al suelo, pero apareció Escoruela para hacerse con el rebote y llevar la bola al área. El catalán levantó la cabeza y vio a Cris Montes en el segundo palo. Su centro recorrió todo el área hasta que llegó al extremo, que no falló. 1-1 que daba cierto aire a los avilesinos de cara a la segunda parte.

Sin embargo, la pompa de oxígeno que supuso el tanto de Cris Montes apenas duró diez minutos. El Bilbao Athletic salió con todo del túnel de vestuarios y, nada más arrancar la segunda mitad, se plantó en la frontal del área avilesina. Conde condujo la pelota, rebasó a un defensor y, al ver que nadie más le saltó, le dio la bola a Peciña. El atacante vasco chutó con potencia y, aprovechando que Álvaro Ratón no tapó bien su palo, mandó la pelota al fondo de la red.

El Avilés se diluye en la segunda parte

Parecía que le sabía a poco al Bilbao Athletic la ventaja, que, nada más ponerse por delante, metió más leña al fuego para seguir asentándose en campo del Avilés. Mientras, los jugadores blanquiazules transmitían cada vez más dudas, lejos de la imagen que busca mostrar Yago Iglesias. El error con los pies de Álvaro Ratón, que casi acaba en un nuevo gol en contra, fue prueba fehaciente de ello.

Si algo positivo se puede sacar de una segunda mitad en la que el Avilés no tuvo ninguna ocasión de peligro son los debuts de Yago Rodríguez y Dani Lidueña, los dos últimos fichajes blanquiazules. El primero de ellos tuvo que entrar al terreno de juego por la lesión de Escoruela, mientras que el extremo andaluz fue uno de los recursos de Yago Iglesias para darle la vuelta al marcador, pero no tuvo demasiado éxito.

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Tuvo el empate el Avilés al filo del final del encuentro, pero la falta lanzada por Neskes se marchó por encima del travesaño. El Avilés sigue sin encontrar su mejor marcha y, ante el Bilbao Athletic, estuvo muy lejos de la propuesta que trata de implementar Yago Iglesias. Aún queda mucho por mejorar y, en unos días, llega Unionistas al Suárez Puerta. Toca esperar para dar con la primera.