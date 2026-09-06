La defensa del Avilés, ante los recuerdos de su pasado: la previa y el posible once blanquiazul ante el filial del Athletic

La mitad de la defensa del Avilés se reencontrará, a partir de las 18.30 horas, con su pasado. Iker Alday y Jon Sillero, zagueros blanquiazules, regresan a Lezama, casa del filial del Athletic, para enfrentarse a su exequipo con un objetivo: conseguir los primeros tres puntos del curso. No son los únicos con pasado athleticzale, ya que Iñigo Muñoz, extremo, también defendió la camiseta rojiblanca. Ahora, en el lado visitante, tratarán de olvidar lo ocurrido en el último encuentro liguero para devolver al equipo a la senda de la victoria. La empresa no será sencilla, ya que en el cuadro bilbaíno se esconden algunos de los jugadores llamados a liderar el primer equipo en las próximas campañas.

Jon Sillero defendió la camiseta del Bilbao Athletic durante seis campañas, desde los 18 a los 24 años. Durante años fue una pieza clave del filial rojiblanco, superando en cuatro temporadas los 1.800 minutos, aunque no llegó a debutar con el primer equipo bilbaíno. “Tengo ganas de volver a casa, es donde me he criado”, señaló durante la semana el zaguero, que destacó que su exequipo es una plantilla “con muchas piernas, pero a la que podemos hacer daño”. “Tienen gente muy joven, con muchas piernas, rápida y técnica. Tienen un gran equipo”, apunta el defensa, que también habló sobre jugar en el césped de Lezama, la ciudad deportiva del Athletic. “Es un campo que nos viene bien por nuestra forma de jugar, para salir con el balón”, analiza.

Sillero vuelve a la que fue su casa

Ocho encuentros necesitó Iker Alday para, como cedido por parte del Eibar, asentarse en la zaga del Bilbao Athletic la pasada campaña. Criado en la cantera del conjunto armero, dio un salto en su carrera para jugar en el filial bilbaíno, donde fue una de las piezas clave del equipo de Jokin Arambarri. Su primera aventura en un primer equipo no puede estar empezando mejor, ya que ha sido una de las sensaciones del verano en el Suárez Puerta, afianzándose como el lateral derecho titular de Yago Iglesias. De hecho, a punto estuvo de ser el primer goleador de la temporada del cuadro asturiano.

Aunque no forma parte de la defensa del Avilés, Iñigo Muñoz también cuenta con pasado en Lezama. En su caso, el extremo defendió la camiseta rojiblanca durante dos campañas en las que dejó cuatro dianas. Luego hizo carrera en diferentes equipos del fútbol vasco —Real Unión, Amorebieta y Barakaldo— antes de recalar en el cuadro asturiano, donde fue titular en el duelo ante el Pontevedra. Su continuidad en el once dependerá de la recuperación de un Cayarga que parece recuperado de las molestias que sufrió durante las últimas semanas.

Iñigo Muñoz, otro regreso especial

La única novedad que se espera en el once de Yago Iglesias, más allá del regreso de Cayarga a la banda izquierda, apunta a estar en la sala de máquinas. El técnico santiagués anunció, en la previa, que no tenía en mente repetir once y todos los ojos apuntan al centro del campo, donde tanto Isi Gómez como Neskes podrían arrebatarles el puesto a Pitu Doncel y Abelenda, respectivamente. En defensa, donde Osky sigue sancionado y no podrá jugar en Lezama, y en ataque, con Julián Mahicas con molestias, todo seguirá igual.

El año pasado, el Avilés demostró que el Bilbao Athletic era un rival propicio para los blanquiazules, ganándoles tanto en Asturias como en el País Vasco. Ahora, con tres jugadores criados en Lezama en plantilla, aspiran a regresar de Bilbao con los tres puntos bajo el brazo.