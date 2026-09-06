EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Bilbao Athletic-Avilés de Primera Federación (0-0)

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Los blanquiazules buscan su primer triunfo de la temporada en casa del filial athleticzale

Santamaría pelea por un balón en el partido ante el Pontevedra

Santamaría pelea por un balón en el partido ante el Pontevedra / Miki López

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Noé Menéndez

Noé Menéndez

Tras caer en su estreno liguero ante el Pontevedra, el Avilés busca su primera victoria de la temporada en casa de una de las mejores canteras del país, Lezama. El cuadro blanquiazul se enfrenta al Bilbao Athletic con un once que presenta dos novedades respecto al visto ante el conjunto gallego. Cayarga, ya recuperado de sus molestias, le ha robado el puesto a Iñigo Muñoz, mientras que Andrés Carmona se ha hecho con un hueco en la zaga en detrimento de Mángel.

Alineación del Bilbao Athletic: Mikel Santos; Belategi, Larrea, Monreal, Ilyas; Sola, Beñat García; Conde, Selton, Huestamendia; Peciña

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Alineación del Avilés: Álvaro Ratón; Iker Aldai, Sillero, Andrés Carmona, Escoruela; Samu Mayo, Pitu Doncel, Abelenda; Cris Montes, Santamaría y Cayarga.

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