En Directo
EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Bilbao Athletic-Avilés de Primera Federación (0-0)
Los blanquiazules buscan su primer triunfo de la temporada en casa del filial athleticzale
Tras caer en su estreno liguero ante el Pontevedra, el Avilés busca su primera victoria de la temporada en casa de una de las mejores canteras del país, Lezama. El cuadro blanquiazul se enfrenta al Bilbao Athletic con un once que presenta dos novedades respecto al visto ante el conjunto gallego. Cayarga, ya recuperado de sus molestias, le ha robado el puesto a Iñigo Muñoz, mientras que Andrés Carmona se ha hecho con un hueco en la zaga en detrimento de Mángel.
Alineación del Bilbao Athletic: Mikel Santos; Belategi, Larrea, Monreal, Ilyas; Sola, Beñat García; Conde, Selton, Huestamendia; Peciña
Alineación del Avilés: Álvaro Ratón; Iker Aldai, Sillero, Andrés Carmona, Escoruela; Samu Mayo, Pitu Doncel, Abelenda; Cris Montes, Santamaría y Cayarga.
Minuto 1. ¡Arranca el partido en Lezama! El Avilés busca su primera victoria de la temporada ante el Bilbao Athletic
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad pero no entendió la nueva S-51 b: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de fundas de almohada estampadas más barato de mercado: transpirables y fáciles de limpiar
- La suerte aterriza en Asturias: un premio de casi 2,5 millones de euros que recae casi íntegramente en trabajadores del aeropuerto
- Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
- Tres millones para rescatar en Oviedo el mercado que nunca abrió: así será el nuevo gran centro social de La Corredoria
- El pub Cabaré en Gijón cierra sus puertas y en su lugar abrirá un restaurante que apueste por la coctelería y música en directo
- Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós
- Irarragorri ficha a Daniel para el Sporting: una negociación ante el Burgos y una carta con un reto