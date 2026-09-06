Yago Iglesias, más crítico que nunca con su Avilés: "Me voy molesto, anotando en el debe del equipo la falta competitividad"

Yago Iglesias, entrenador del Avilés, se mostró más crítico que nunca con la actuación de su equipo ante el Bilbao Athletic. El técnico gallego reconoció que la derrota es “justa” y puso el foco en la falta de competitividad de sus jugadores. “Esta categoría exige mucho más: ser mucho más ganador de duelos, ser mucho más competitivo, y al equipo le faltó competitividad”, analizó el blanquiazul, que aseguró que “hay que subir tres marchas”. Estas fueron sus palabras:

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“El resultado es justo. No entramos mal al partido, pero el Bilbao Athletic fue mejor que nosotros en el cómputo general de la primera parte. Teníamos claro a dónde veníamos, la capacidad del filial bilbaíno, pero teníamos las ideas claras. Fuimos capaces de empatar y ajustamos cosas al descanso. Iniciamos bien la segunda parte, pero el gol que recibimos y el cómputo general del partido no son acordes a un equipo de esta categoría. Esta categoría exige mucho más: ser mucho más ganador de duelos, ser mucho más competitivo, y al equipo le faltó competitividad. Es algo que me fastidia mucho. Durante la semana dije que estaba encantado de cómo trabajaba el equipo, pero hay que demostrarlo el fin de semana. No lo hemos hecho. Esta derrota debe ser un toque de atención para todos, hay que subir tres marchas. No nos queda más que apretar y crecer”.

Cero de seis puntos

“No puedes mirar el calendario y echar cálculos de dónde están los puntos, pero hay que estar en el partido y competirlo. La primera jornada en casa la competimos, nos fuimos con una sensación agridulce de ese partido. A lo largo de la semana teníamos claro que queríamos venir y revertir esa situación, demostrar que somos un equipo que quiere hacer las cosas de otra manera. Hoy no nos ha salido tampoco. Me voy molesto, anotando en el debe del equipo esa competitividad. Esto empieza por querer, por ganar disputas y ser mejor que mi rival en el uno contra uno. Hoy hemos sido muy poquito el equipo que queremos ser”.

El desplazamiento

“La afición se ha sentido desde el primer momento, se han escuchado las gargantas de los avilesinos que han venido aquí. Nos sabe mal. Somos un proyecto nuevo, pero eso no puede ser excusa. Llevamos cinco semanas de pretemporada más dos de competición, no nos podemos escudar en eso. Tenemos que dar y exigirnos mucho más, y eso parte desde la competitividad. Esto va de mi granito de arena y de traspasarlo al colectivo. Si nos vamos a escudar en lo colectivo para tapar nuestras carencias, no nos da para partidos como el de hoy”.