El Avilés Femenino arranca la temporada con derrota ante el Celta (2-1)

El primero de los dos actos consecutivos de As Celtas contra el Real Avilés Industrial en Vigo se saldó con triunfo gallego. Las avilesinas se adelantaron con un golazo por la escuadra de Nuria Torres desde fuera del área, pero, aunque a media hora del final el cuadro vigués perdía, el marcador no reflejaba lo que se veía en el campo. Las gallegas consiguieron darle la vuelta al encuentro en los últimos compases del partido y se hicieron con los tres puntos. Este miércoles tendrán que volverse a ver las caras, esta vez en Copa de la Reina.

El conjunto vigués, siempre diésel en su fútbol, pudo resolver el choque en el último cuarto de hora del primer periodo, pero entre la portera —cabezazo de Debén, minuto 36—, el larguero y la manopla de Pau —Albiol, minuto 36— y el exceso de confianza de la atacante a la hora de finiquitar un comodísimo mano a mano contra Pau —minuto 39—, el electrónico no cambiaba ni un solo dígito al descanso.

Ficha del partido As Celtas: Naiara Martínez; Iris Acevedo (Nerea Cuquejo, min. 63), Elena Pérez, Sara Álvarez “Muñi”, Celia Fontecha (Paula Vior “Pañu”, min. 63), María Figueroa (Tati Cruz, min. 69), Estela Castro (Noela Sánchez, min. 63), Sara Debén (Aitana Sánchez, min. 77), Ana Toubes, Nara Fernández y Andrea Albiol. Avilés: Pau Lorenzo; Andrea Martín, Eli Rodríguez, Lucía Ayuso (Patricia Díaz, min. 82), Rebe Oliveira, “Pali” Martínez, Mery Gómez, Nuria Torres (Olaya Blanco, min. 82), Amaya Coleman (Raquel Martín, min. 66), Noa Díaz y Gloria Douglas (Carolina Moreno, min. 58). Goles: 0-1, min. 59: Nuria Torres. 1-1, min. 82: Tati Cruz. 2-1, min. 90: Albiol. Árbitro: David Táboas (Delegación de Vigo). Amonestó a las locales Albiol y e Iris y a las visitantes Eli Rodríguez y Oliveira. Expulsó a Albiol por segunda amarilla, min. 90. A Madroa: 543 espectadores, según datos oficiales.

Nuria Torres adelanta al Avilés

A pesar de que, al inicio de la segunda parte, el Celta tuvo varias ocasiones, Nuria Torres adelantó al Avilés con un obús desde fuera del área. David Ferreiro, entrenador del cuadro vigués, reaccionó de inmediato con un triple cambio. Toubes probó con un chut desde la diagonal que se marchó alto en el minuto 69. Sara Debén, que después se lesionaría el tobillo izquierdo, sacó un peligroso centro-chut en el 73. El Celta tenía la posesión, buscaba las bandas y dominaba. En el 74, Noela recuperó y no se lo pensó: un disparo lejano, bombeado y colocado que se fue al larguero.

Tanto fue el cántaro a la fuente que acabó por romperse. Albiol, que siempre bota unos saques de esquina tan enroscados como duros y peligrosos, obligó a dos despejes de puños de Pau. En el primero, Tati Cruz, pegada, fue con todo para meter el cuero y firmar el 1-1. En el segundo, Aitana acabó por chutar fuera.

Albiol sentencia en el minuto 90

En el 90 llegó la sentencia del Celta. Albiol levantó la cabeza, sacó un zurdazo en parábola y Pau Lorenzo, mal colocada, fue incapaz de despejar el balón. Tras el tanto, el colegiado expulsó a la goleadora por doble amarilla por un derribo a la blanquiazul Rebe Oliveira.

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Este miércoles llegará el histórico segundo envite entre viguesas y avilesinas en el mismo escenario. El cuadro blanquiazul vuelve a viajar a tierras gallegas para enfrentarse a As Celtas en la primera ronda de la Copa de la Reina, a partido único, a las 19.00 horas.