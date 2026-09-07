El Avilés, pendiente del estado de uno de sus defensas: se perderá, al menos, el próximo partido

Roger Escoruela, lateral izquierdo del Avilés, protagonizó la noticia más negativa de la derrota blanquiazul ante el Bilbao Athletic. El defensor tuvo que ser sustituido en los últimos compases del duelo tras disputar un balón contra un jugador del filial rojiblanco. Ambos futbolistas fueron con dureza a la disputa, lo que provocó que los dos jugadores tuviesen que abandonar el terreno de juego.

Durante el día de ayer, el catalán se sometió a varias pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión y, aunque aún se desconoce el tiempo que tendrá que pasar en el dique seco, los primeros indicios invitan al optimismo, ya que descartan que sea algo de larga duración. Eso sí, Escoruela se perderá, por lo menos, el próximo encuentro del Avilés, que enfrenta a los asturianos ante Unionistas en el Suárez Puerta.

Para ese duelo, Yago Iglesias, entrenador blanquiazul, recupera a Osky, que fue baja durante las primeras dos jornadas al tener que cumplir una sanción de la pasada campaña.