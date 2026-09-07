El Avilés, pendiente del estado de uno de sus defensas: se perderá, al menos, el próximo partido
El lateral se ha hecho pruebas para conocer el alcance de su lesión, que no es de larga duración
Roger Escoruela, lateral izquierdo del Avilés, protagonizó la noticia más negativa de la derrota blanquiazul ante el Bilbao Athletic. El defensor tuvo que ser sustituido en los últimos compases del duelo tras disputar un balón contra un jugador del filial rojiblanco. Ambos futbolistas fueron con dureza a la disputa, lo que provocó que los dos jugadores tuviesen que abandonar el terreno de juego.
Durante el día de ayer, el catalán se sometió a varias pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión y, aunque aún se desconoce el tiempo que tendrá que pasar en el dique seco, los primeros indicios invitan al optimismo, ya que descartan que sea algo de larga duración. Eso sí, Escoruela se perderá, por lo menos, el próximo encuentro del Avilés, que enfrenta a los asturianos ante Unionistas en el Suárez Puerta.
Para ese duelo, Yago Iglesias, entrenador blanquiazul, recupera a Osky, que fue baja durante las primeras dos jornadas al tener que cumplir una sanción de la pasada campaña.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Degaña: mueren al volcar su coche dos jóvenes de 23 años que acababan de estar en las fiestas de la Santina en Cerredo
- Tremenda tormenta en Oviedo: granizos como canicas y árboles tirados por el viento en la ronda exterior
- La desgracia se ceba con Cerredo tras la muerte de dos jóvenes en un accidente de tráfico: 'Es muy duro
- Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Vuelta al verano de 1936, hacer la guerra para que no se repita: Candamo acoge los días 11 y 12 una nueva edición de las jornadas en las que se recrean los sucesos de la Guerra Civil
- Una pasión a corazón abierto: la historia de dos hermanos de Sobrescobio, ambos premio fin de grado de Medicina, especialistas en cardiología en el HUCA
- El sacerdote Andrés Fernández se despide de la parroquia de Viesques entre regalos y dejando un legado 'de empatía y cariño' : “Nos volveremos a ver con el ascenso del Sporting”