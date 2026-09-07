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Un entrenador de Primera División (y finalista de la Champions), muy pendiente del último partido del Avilés

Edin Terzić, entrenador del Athletic, siguió en directo el duelo entre los blanquiazules y el filial bilbaíno

Edin Terzić, en la grada de Lezama

Edin Terzić, en la grada de Lezama / @AthleticClub

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Noé Menéndez

Noé Menéndez

Terzic, entrenador del primer equipo del Athletic de Bilbao, no perdió ojo de todo lo que ocurría en el encuentro entre el filial bilbaíno y el cuadro asturiano, como se puede ver en la imagen. El técnico alemán disfrutó así de su jornada de descanso tras golear, el pasado sábado, al Atlético de Madrid en San Mamés.

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