Las notas de la derrota del Avilés ante el Bilbao Athletic: tres notables tras un tropiezo "que debe ser un toque de atención para todos"
Cris Montes anotó el primer tanto del Avilés en el presente curso
El Avilés sufrió una dura derrota en casa del Bilbao Athletic, la segunda de lo que va de temporada. El cuadro de Yago Iglesias se quedó muy lejos de la imagen que aspira a mostrar y, sobre todo en el segundo tiempo, estuvo totalmente maniatado por el filial bilbaíno. Cayarga y Cris Montes, goleador, trataron de liderar el ataque blanquiazul, pero sin éxito. Estas son las notas del partido:
EL MEJOR: Cris Montes
NOTABLE. Anotó el primer gol de la temporada del Avilés. Tuvo otra buena ocasión en la primera mitad. Dejó chispazos
Álvaro Ratón
APROBADO. No podía hacer nada para evitar el primer tanto, pero pudo tapar mejor su palo en el segundo.
Iker Aldai
APROBADO. Cada vez se le ve más cómodo a la hora de atacar. De un buen desmarque suyo nace el gol del Avilés.
Sillero
APROBADO. Correcto, sin excesivos alardes.
Andrés Carmona
APROBADO. Fue la sorpresa en defensa y dejó dudas. Continúa el debate en la zaga blanquiazul.
Escoruela
APROBADO. Bien en ataque, pudo hacer más en la faceta defensiva. Tuvo que dejar el partido por una lesión.
Samu Mayo
NOTABLE. Cada vez está más asentado en el centro del campo. Tuvo un disparo desde lejos para meter su gol.
Pitu Doncel
APROBADO. Decepcionantes sus dos primeros partidos con el Avilés. Se espera más de un centrocampista talentoso como él.
Abelenda
APROBADO. . Desaparecido en combate. No apareció en la frontal, que es su especialidad.
Cayarga
NOTABLE. Lució el brazalete de capitán y fue el más participativo del ataque blanquiazul. Lástima la que tuvo nada más arrancar la primera mitad.
Santamaría
APROBADO. De más a menos. Dejó buenas arrancadas, pero también errores en los controles. Tiene que encontrar su mejor versión.
Lidueña
APROBADO. Debutó sin mucha participación..
Neskes
APROBADO. Tuvo la única de la segunda mitad.
Íñigo Muñoz
APROBADO. El mejor de los suplentes.
Yago Rodríguez
APROBADO. Otro debut. Sumó.
Santi Franco
APROBADO. Ganas e intención.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros un conductor que respetaba la velocidad pero no entendió la nueva S-51 b: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Carmen Moreno se retira de las primarias del PSOE de Gijón: 'Hay una utilización ilegítima y ventajista de los recursos del partido
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de fundas de almohada estampadas más barato de mercado: transpirables y fáciles de limpiar
- La suerte aterriza en Asturias: un premio de casi 2,5 millones de euros que recae casi íntegramente en trabajadores del aeropuerto
- Tres millones para rescatar en Oviedo el mercado que nunca abrió: así será el nuevo gran centro social de La Corredoria
- El pub Cabaré en Gijón cierra sus puertas y en su lugar abrirá un restaurante que apueste por la coctelería y música en directo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la raclette más barata del mercado: ideal para gratinar y asar verduras, carne y pescado
- Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós