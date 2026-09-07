Las notas de la derrota del Avilés ante el Bilbao Athletic: tres notables tras un tropiezo "que debe ser un toque de atención para todos"

El Avilés sufrió una dura derrota en casa del Bilbao Athletic, la segunda de lo que va de temporada. El cuadro de Yago Iglesias se quedó muy lejos de la imagen que aspira a mostrar y, sobre todo en el segundo tiempo, estuvo totalmente maniatado por el filial bilbaíno. Cayarga y Cris Montes, goleador, trataron de liderar el ataque blanquiazul, pero sin éxito. Estas son las notas del partido:

EL MEJOR: Cris Montes

NOTABLE. Anotó el primer gol de la temporada del Avilés. Tuvo otra buena ocasión en la primera mitad. Dejó chispazos

Álvaro Ratón

APROBADO. No podía hacer nada para evitar el primer tanto, pero pudo tapar mejor su palo en el segundo.

Iker Aldai

APROBADO. Cada vez se le ve más cómodo a la hora de atacar. De un buen desmarque suyo nace el gol del Avilés.

Sillero

APROBADO. Correcto, sin excesivos alardes.

Andrés Carmona

APROBADO. Fue la sorpresa en defensa y dejó dudas. Continúa el debate en la zaga blanquiazul.

Escoruela

APROBADO. Bien en ataque, pudo hacer más en la faceta defensiva. Tuvo que dejar el partido por una lesión.

Samu Mayo

NOTABLE. Cada vez está más asentado en el centro del campo. Tuvo un disparo desde lejos para meter su gol.

Pitu Doncel

APROBADO. Decepcionantes sus dos primeros partidos con el Avilés. Se espera más de un centrocampista talentoso como él.

Abelenda

APROBADO. . Desaparecido en combate. No apareció en la frontal, que es su especialidad.

Cayarga

NOTABLE. Lució el brazalete de capitán y fue el más participativo del ataque blanquiazul. Lástima la que tuvo nada más arrancar la primera mitad.

Santamaría

APROBADO. De más a menos. Dejó buenas arrancadas, pero también errores en los controles. Tiene que encontrar su mejor versión.

Lidueña

APROBADO. Debutó sin mucha participación..

Neskes

APROBADO. Tuvo la única de la segunda mitad.

Íñigo Muñoz

APROBADO. El mejor de los suplentes.

Yago Rodríguez

APROBADO. Otro debut. Sumó.

Santi Franco

APROBADO. Ganas e intención.