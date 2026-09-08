El fichaje del verano en el Avilés vuelve a sonreir casi mil días después

16 de diciembre de 2023. Jornada 20 de Segunda División. Cris Montes salió, en el duelo entre el Eldense y el Racing de Santander, como revulsivo desde el banquillo para tratar de darle la vuelta al 0-2 que estaba sufriendo el cuadro alicantino. El canario fue uno de los protagonistas del empate final entre ambos equipos, ya que anotó el segundo de los tantos del equipo por aquel entonces dirigido por Fernando Estévez. Han tenido que pasar 995 días para que el extremo, ahora en las filas del Avilés, vuelva a celebrar un tanto. Mientras, el futbolista, fichaje estrella del verano blanquiazul, ha pasado una travesía por el desierto que le llevó a probar suerte en el fútbol chileno. Ahora, casi mil días después, Cris Montes vuelve a sonreír.

Cris Montes fue uno de los hombres fuertes del Eldense que consiguió el ascenso a Segunda División y, posteriormente, la permanencia en la categoría de plata, llegando a despertar el interés de un Deportivo de La Coruña que apretó por hacerse con sus servicios, aunque el cuadro alicantino no quiso dejar salir al extremo. Poco a poco fue perdiendo protagonismo a orillas del Mediterráneo, lo que le llevó a probar suerte fuera de las fronteras nacionales. En el mercado invernal de la campaña 2024/25, el canario hizo las maletas y se fue al Unión Española, conjunto de la máxima categoría del fútbol chileno. Allí, como en su último medio año en Elda, no consiguió ver puerta.

Una travesía por Chile y Tenerife

“Motivos personales y la necesidad de regresar a España”, según comunicó el Unión Española, hicieron que Cris Montes decidiese regresar a su tierra para defender la camiseta del equipo de su ciudad, el Tenerife. Sin embargo, Álvaro Cervera apenas contó con el futbolista, lo que le llevó a no superar los 400 minutos. Eso sí, en la parte positiva se llevó ser parte del ascenso del cuadro chicharrero a Segunda División.

Criado en Mareo, tras sus últimas malas experiencias Cris Montes decidió dar un paso atrás en su carrera, volver a donde fue feliz y convertirse en uno de los fichajes estrella del verano del Avilés. Así lo demostró el propio club, ya que tan solo su llegada y la de Mangel fueron anunciadas con vídeos especiales, algo que no se hizo con el resto de refuerzos. El objetivo del canario es claro: volver a recuperar su mejor versión jugando en Asturias, donde consiguió forjarse un nombre en el mundo del fútbol. Además, el extremo firmó para los próximos dos años, siendo uno de los pocos jugadores de la actual plantilla que tiene contrato para la próxima campaña.

El primer gol del Avilés en el nuevo curso

Tras un debut discreto, Cris Montes consiguió, casi mil días después, volver a celebrar. El canario anotó el 1-1 en Lezama tras una gran carrera de Escoruela por banda izquierda. Poco antes, además, ya había probado suerte con un disparo cruzado que se marchó lejos de los tres palos. Desde el club tienen confianza total en el futbolista, que parece ser muy del gusto de Yago Iglesias. Tras ser el protagonista del primer tanto del Avilés en este nuevo curso, los blanquiazules confían en recuperar la versión que ofreció en su primer año en el Eldense para, bajo su batuta, asentarse en la zona media de la tabla. Ahora solo queda esperar que no tengan que pasar otros mil días para volver a ver a Cris Montes celebrando un gol.