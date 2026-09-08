Miguel Linares, director deportivo del Avilés, marca el objetivo del club y analiza el mercado de fichajes: "Hay que dar un paso más"

“El objetivo es dar un paso más”. Miguel Linares, director deportivo del Avilés, habló con claridad de cuál debe ser el objetivo del cuadro avilesino de cara a su segunda campaña en Primera Federación. El jienense repasó en las redes sociales del club el momento de forma de los blanquiazules, que suman dos derrotas consecutivas, analizó el mercado de fichajes y la idea de Yago Iglesias y deseó tumbar a Unionistas en el próximo encuentro. “Las victorias y los goles dan energía y cambian los estados de ánimo”, afirmó. Estas fueron sus palabras:

La última derrota. “Fue un partido malo, que deja malas sensaciones. Queríamos competir mejor, todos estamos de acuerdo en que no fue un buen partido. Tenemos que crecer y mejorar analizando los errores y trabajando durante la semana”.

Las claves de la derrota. “Faltó competir bien. Por encima de cualquier cosa, el equipo tiene que competir. Nos costó entrar en el partido. Desde el gol hasta el minuto 60 hicimos nuestros mejores minutos, pero sin llegar a ser excelentes. Luego sufrimos muchísimo. El rival fue mejor. Nosotros tenemos que mejorar partiendo de la base de competir. Competir es saber qué necesita el partido, qué demanda y cómo gestionar las diferentes fases del juego. Tengo esperanza en corregirlo. Les veo entrenar y el día a día es bueno, pero falta ese gen competitivo. Hay que interpretar bien los momentos del partido”.

Cero de seis puntos. “Esperábamos haber sumado puntos. No es el inicio deseado, pero no es dramático. Los puntos y las victorias lo sanan todo, ayudan a construir. Estamos tranquilos, empieza una temporada nueva y si ganamos el domingo todo se encauza. Hay ganas de darle a la gente optimismo y alegría para que nos dé fuerzas”.

Primeras sensaciones del equipo. “Esperaba un punto más del equipo a nivel competitivo y en cuanto al nivel individual del jugador. Tenemos una idea muy clara y los jugadores se están haciendo a ella. La competición lo cambia todo, no es lo mismo que en pretemporada. El estrés de la competición modifica muchas conductas, ahí es donde de verdad se ve el rendimiento. Necesitamos ese rendimiento inmediato”.

El día a día. “Veo todos los entrenamientos, hablo con los jugadores y el cuerpo técnico y veo las ganas que tienen. Eso me tranquiliza. Que dos resultados sean negativos no significa que todo esté mal. Hay muchos aspectos en los que estamos contentos, pero queremos dar un paso más y ser más competitivos. Están entrenando bien, el día a día es bueno. Queremos trasladar eso a la competición”.

El mercado de fichajes. “Son muchas incorporaciones. Las renovaciones tuvieron sus procesos de negociación, no fue algo que estuviese pactado, lo que añadió más trabajo. Ha sido un mercado muy denso, estresante. Nos marcamos unas pautas. Nuestra cronología casi siempre es igual: primero el cuerpo técnico, luego las renovaciones y, por último, las incorporaciones. Hemos terminado contentos con lo que hemos hecho”.

Proyecto a medio plazo. “En Primera Federación no es muy habitual ver jugadores con dos o tres años de contrato, aunque últimamente se está poniendo más al día. Esta temporada hemos intentado hacer alguna contratación de un par de temporadas, incluso tres en el caso de Santamaría, buscando la solidez del proyecto. No queremos ver todos los veranos un vaivén de jugadores, aunque también depende del futbolista. Queremos dar estructura a la plantilla. Que un buen bloque pueda continuar la siguiente temporada te ahorra muchos pasos en el inicio del curso. Hemos puesto la vista un poco más larga para la próxima temporada, para que haya una base puesta”.

El estilo de Yago. “Yago Iglesias es un entrenador con una idea particular, teníamos que dotarlo de jugadores que se asienten bien en esa idea. Ya teníamos en mente movimientos que hemos hecho, pero teniendo claro que, si íbamos en esa idea, íbamos con todo. No podíamos quedarnos a medias. Queríamos plasmar lo que Yago quiere en el campo y por eso hemos fichado jugadores con perfiles muy concretos en cada demarcación. Eso no quita que el fútbol va más por otro lado, que hay que competir. Estamos contentos con esa idea, aunque hay que seguir trabajando y desarrollándola”.

La adaptación a otros estilos. “El equipo puede jugar de diferentes maneras: con línea de tres atrás, con tres por dentro, con tres mediapuntas y dos pivotes, con dos nueves, con extremos a pie natural o cambiado… No creo que seamos un equipo con un solo registro en cuanto al perfil de jugadores. Podemos hacerlo de diferente forma. Mangel puede jugar en el centro del campo y como central, Sillero puede ser un lateral corto, Santi Franco o Mahicas pueden jugar por fuera, Santamaría puede ser el falso nueve… En el centro del campo, menos Samu Mayo, los demás son futbolistas muy dinámicos, que pueden ser ‘6’, ‘8’ o ‘10’. Somos versátiles. Que tengamos un modelo de juego no queríamos que a nosotros, como dirección deportiva, nos hiciese perder la esencia de que el equipo pueda jugar a varias cosas”.

EN IMÁGENES: La derrota del Avilés ante el Bilbao Athletic (2-1) / Área 11

Santamaría. “Nosotros lo conocemos muy bien, es la tercera temporada que trabajamos juntos. Sabemos perfectamente cómo se desarrolla. Santamaría necesita un espacio en el que trabajar y, para ello, se tienen que producir otros movimientos dentro del partido. El míster y él se están conociendo”.

Objetivos. “Quiero conseguir los puntos de la salvación con el tiempo suficiente para poder mirar a otro lado, hacia arriba. Para decir: ‘Ahora vamos a por más’. Sabemos que la competición te pone en tu sitio y hay que ir paso a paso. Hay que dar un paso bastante más grande que la temporada pasada. El año pasado había que consolidarse, ahora el objetivo es dar un paso más. Eso no significa perderle el respeto a la competición”.

Unionistas. “Espero una versión mucho mejor del equipo. Espero más y creo que lo van a dar. El equipo tiene ganas de conseguir una victoria para romper el hielo y empezar a sumar. La victoria y los goles dan energía y cambian los estados de ánimo. Espero ver una buena versión del equipo, sumar los tres puntos y darle una alegría a nuestra gente”.

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La Primera Federación. “El nivel sube, los recién ascendidos vienen fuertes y los que se quedan aprietan más. La Primera Federación es una categoría que marca un nivel alto. Dudo que vaya a bajar, aunque el mercado extranjero hace que la categoría siempre se esté reinventando. Es una categoría cada vez más joven, con media de edad más baja, en la que los chicos vienen apretando”.