El Avilés Femenino cae de la Copa de la Reina en penaltis ante As Celtas (0-0)

El Avilés Femenino ha caído en la primera ronda de la Copa de la Reina ante As Celtas en un encuentro que se decidió de forma agónica, en la tanda de penaltis. Las blanquiazules fallaron dos penas máximas y Sara Debén, exjugadora avilesina, no erró desde los once metros para terminar de dar la victoria al cuadro vigués.

Tras un partido en el que las locales gozaron de ocasiones suficientes para resolver en los noventa minutos, las jugadoras que entrena David Ferreiro ya avisan de una temporada con buena pinta en la que el sufrimiento será fiel compañero de mochila. Ante un Real Avilés más cauto atrás que el domingo, las célticas respondieron con clarividencia muy pronto.

Ficha del partido As Celtas (4): Iria Ferreiro; Paula Rodríguez, Paula Vior “Pañu”, Estela Castro, Ana Toubes, Nerea Cuquejo, Tati Cruz (Nara Fernández, min. 60), Aitana Sánchez (Sara Couso, min. 60), Noela Sánchez (Sara Álvarez “Muñi”, min. 72), Andrea Albiol y María Nogueira (Sara Debén, min. 60). Real Avilés Industrial (2): Paula Madrazo; Rebe Oliveira, Andrea Martín, Claudia Freije, Patricia Díaz, Nuria Torres (Gloria Douglas, min. 71), Olaya Blanco, Raquel Martín, Mery Gómez (Marina Rodríguez, min. 71), Noa Díaz (Claudia Álvarez, min. 84) y Carolina Moreno. Árbitra: Uxía Boimorto (Ourense). Amonestó a las visitantes Martín, Torres y Moreno. A Madroa: Primera ronda de la Copa de la Reina 26/27.

As Celtas perdonó antes del descanso

En el séptimo minuto, Albiol se fue de su par y desde la diagonal soltó su típico zurdazo, que se fue algo desviado. Buscaba la escuadra. Tres minutos más tarde, Noela metió un preciso pase al hueco para que la delantera de Benicarló se plantara sola. Y en el mano a mano la portera le ganó la partida rechazando su chut.

El caudal ofensivo no paró. En el minuto 25, Noela robaba el cuero a Andrea Martín, se escapaba sola por la banda izquierda y la defensora avilesina la derribaba por detrás en el área. Penalti claro. La de Sigüeiro se fue a los once metros, chutó al lado derecho de la guardameta y esta adivinó el lanzamiento.

En el 44, un balón filtrado de Estela Castro a Albiol llevó a esta al área por la banda izquierda del ataque. La atacante asistió en el punto de penalti a Nogueira, que tuvo tiempo, sola, de acomodarse el balón ante la salida desesperada de la portera… para colocarlo un metro fuera de la portería rival. Terrible. En el descuento (45+2), Tati Cruz chutaba al larguero.

La portera avilesina sostuvo al equipo

En la segunda mitad, más ocasiones —Nogueira, Albiol, Noela…—, atajadas por la arquera avilesina, y la oportunidad definitiva, de Sara Couso, en el 90 tras centro de una pletórica Paula Rodríguez. Pero otra vez la portera evitó el gol, casi a bocajarro.

Noticias relacionadas

Y en los penaltis, As Celtas siempre mandó. Marcó Couso, igualó Rebe (1-1), anotó Toubes un obús (2-1), Iria sacó con las piernas el chut de la estadounidense Douglas y Paula atrapó el lanzamiento de Nara, a la izquierda de la portera (2-1). Carol chutó a la cruceta, Albiol lo hizo fácil (3-1), Marina firmó el 3-2 y Sara Debén, el definitivo 4-2. El Avilés, eliminado.