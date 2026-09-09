La "falta de competitividad" el Avilés, en datos: la sala de máquinas blanquiazul, en el punto de mira

“Me voy molesto, anotando en el debe del equipo esa competitividad”. Yago Iglesias, entrenador del Avilés, puso el foco en la falta de competitividad para explicar la derrota de su equipo ante el Bilbao Athletic. En la misma línea se expresó Miguel Linares, director deportivo, que afirmó que a la plantilla “le faltó competir bien, falta ese gen competitivo”. Los datos ayudan a entender el porqué del batacazo blanquiazul en Lezama. Los pupilos del técnico gallego hicieron aguas en el centro del campo, donde la diferencia entre la sala de máquinas asturiana y la vasca en cuanto a duelos ganados es muy llamativa. A partir de ahí, el Avilés se empezó a deshacer.

La “competitividad” no es algo que se pueda medir en parámetros, pero la métrica de duelos ganados y perdidos ayuda a entender lo intensos que estuvieron los jugadores del Avilés. Según el portal especializado Sofascore, ninguno de los tres centrocampistas blanquiazules —Pitu Doncel, Samu Mayo y Abelenda— llegó a ganar al menos la mitad de los duelos en los que participó. El peor en este registro fue Pitu Doncel, que tan solo ganó el 33% de los duelos (3 de 9). Abelenda ganó el 42% (3 de 7) y Samu Mayo el 48% (11 de 23). En total, la sala de máquinas disputó 39 duelos.

El centro del campo, en el foco

Esos 39 duelos chocan frontalmente con los 48 que disputó el centro del campo del Bilbao Athletic. A diferencia de lo visto en los jugadores blanquiazules, tan solo Beñat García ganó menos de la mitad de los duelos en los que participó, con un 46% de acierto en este tipo de acciones (7 de 15). Selton Sánchez ganó el 55% de ellos (10 de 18) y Javi Sola rozó la perfección al ganar el 87% (13 de 15).

De los once jugadores del Avilés que salieron de inicio, tan solo dos ganaron más de la mitad de sus duelos. Cayarga, con un 67% (8 de 12), y Sillero, con un 56% (9 de 16), fueron los únicos en brillar en esta estadística, mientras que en el otro lado de la balanza están nombres como Cris Montes, con un 25% (2 de 8), o Santamaría, con un 33% (5 de 15). En global, los jugadores blanquiazules ganaron el 47% de los duelos disputados en todo el encuentro, venciendo en 71 ocasiones de las 151 disputadas.

Unionistas, primera oportunidad de reacción

El Avilés está obligado a mejorar la competitividad si quiere encontrar, a la tercera, su primera victoria de la temporada. El próximo sábado acude al Suárez Puerta Unionistas, rival que, como los asturianos, también ha caído en sus dos compromisos ligueros. Por delante, los avilesinos tienen tres sesiones de entrenamiento para encontrar el camino que combine el buen trato de balón que pretende mostrar con la capacidad para no diluirse durante los encuentros. Queda trabajo por delante.