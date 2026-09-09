La nueva camiseta del Avilés ya conquista a la afición: "En persona me gusta muchísimo más"

“Está guapísima, en persona me gusta muchísimo más”. Saúl Fernández y Abraham González fueron de los primeros seguidores del Avilés en acudir a la tienda del club, ubicada en el Suárez Puerta, para hacerse con la nueva primera equipación blanquiazul. Antes de que diesen las 10.00 horas eran varios los aficionados que hacían cola para hacerse con la camiseta local. A pesar de las dos primeras derrotas del equipo de Yago Iglesias, la ilusión en la parroquia avilesina se mantiene intacta: “Hay que darles tiempo”.

Aunque estaba previsto que la salida a la venta de la camiseta blanquiazul coincidiese con la apertura de la nueva tienda del club en el centro de la ciudad, finalmente el estreno tuvo lugar en el local ubicado en los bajos del Suárez Puerta. Por ahora no hay fecha para el estreno de la nueva ubicación blanquiazul. Eso no fue impedimento para que decenas de aficionados fuesen a por la zamarra, la primera diseñada por la marca italiana Macron. “Yo me voy a poner el dorsal de Cayarga. Es mi jugador favorito y que sea de la ciudad es un plus”, afirma González. Tanto él como Fernández piden paciencia para el inicio liguero y confían en que este sábado, ante Unionistas, llegue la primera victoria del año. “Hay que darles algo de tiempo, este año hemos hecho muchos fichajes y en la plantilla son casi todos nuevos. Ante el Pontevedra les vi bien”, sostienen.

La afición responde pese al arranque liguero

Nicolás Ilia González salió completamente engalanado de la tienda del Avilés. Por un lado, un par de bufandas del club. Y, por el otro, la nueva camiseta. “No podía faltar para venir a los partidos de esta temporada”, señala el aficionado, que se muestra “optimista” con el futuro cercano de la plantilla avilesina. “Creo que podemos ir para arriba, hay que seguir esforzándose”, afirma. En su caso ha optado por, de momento, no serigrafiar su nueva zamarra, ya que “de momento estoy viendo quién va a ser mi favorito de esta temporada”.

El Avilés ha sacado a la venta las primeras unidades de su equipación local a 60 euros cada una. Además, la personalización, tanto el nombre como el dorsal, cuesta diez euros más. Los abonados tienen un cinco por ciento de descuento en la zamarra blanquiazul. De momento no está habilitada la tienda online y solo se puede adquirir de manera presencial en la tienda del club, ubicada en el Suárez Puerta. Además, también se puede comprar la segunda equipación de esta temporada, de color granate. En este caso, la pieza cuesta 35 euros.