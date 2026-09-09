Nuevo traspiés para el Avilés: uno de sus centrocampistas, con molestias
El club ha confirmado que Escoruela sufre un esguince de grado 2 en su rodilla, por lo que estará al menos tres semanas de baja
Nuevo traspiés en los planes de Yago Iglesias. Isi Gómez, centrocampista del Avilés, apunta a perderse el próximo partido ante Unionistas por culpa de unas molestias. El futbolista no se pudo entrenar hoy en La Toba en la primera de las sesiones para preparar el duelo ante el cuadro salmantino. El murciano ni se vistió de corto y se entrenó aparte en el Suárez Puerta. Por delante tiene dos sesiones en las que calibrar el alcance de sus molestias.
El que seguro que se perderá el partido ante Unionistas será Roger Escoruela. El Avilés ha confirmado que el lateral izquierdo sufre un esguince de grado 2 en su rodilla izquierda y queda pendiente de evolución. Se estima que la lesión le dejará en el dique seco al menos las tres próximas semanas.
Osky apunta al once ante Unionistas
Yago Iglesias sí que podrá contar, tras dos semanas sancionado, con Osky. El lateral izquierdo tuvo que cumplir la sanción impuesta tras ver una tarjeta roja ante el Pontevedra en el último partido de la pasada temporada. Tras sufrir unas molestias que le impidieron completar parte de la pretemporada, el ovetense ya está recuperado y apunta a salir de titular en el duelo ante Unionistas.
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