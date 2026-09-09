Viajes, trofeo al mejor del año y sentimiento blanquiazul: El Coliseo busca nuevos peñistas

“Vive el Real Avilés de una forma diferente”. La peña El Coliseo, la más viajera de las que siguen al conjunto blanquiazul, busca nuevos socios. La cuota para formar parte de la asociación cuesta 25 euros al año para aquellas personas mayores de 18 años, mientras que los menores de edad tan solo tendrán que pagar diez euros.

Tras una primera temporada en la que la peña El Coliseo se dejó ver por varios campos de la geografía futbolística, tales como El Toralín, Pasarón o Lasesarre, esta campaña la entidad no quiere levantar el pie del acelerador. La asociación organizó un autobús para asistir al primer partido del Avilés fuera de casa, el que enfrentó a los blanquiazules ante el Bilbao Athletic.

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Además de organizar autobuses para acompañar al Avilés, la peña celebra, a final de temporada, una espicha en la que entrega el premio al mejor jugador del curso tras una votación que los propios peñistas van realizando jornada tras jornada. Su sede social está en el Coliseo Café, bar ubicado en la plaza de la Merced.