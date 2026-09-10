El Avilés busca soluciones: Yago Iglesias prueba cambiar de posición a uno de sus pesos pesados

“Tenemos una idea clara a nivel colectivo y los intérpretes van a ir cambiando a lo largo de las jornadas. Siempre habrá mínimo dos o tres cambios en la alineación”. Yago Iglesias, entrenador del Avilés, ya anunció, antes de medirse al Bilbao Athletic, que no quiere tener un once fijo y que, partido a partido, irá haciendo retoques en su alineación. Tras la derrota en Lezama, todo apunta a que quiere dar una pincelada a su centro del campo y, para ello, estudia cambiar de posición a uno de los pesos pesados del vestuario. Cayarga, hasta ahora extremo izquierdo, podría ser el enlace entre el centro del campo y la delantera de cara al encuentro ante Unionistas del próximo sábado.

Iglesias probó, en el entrenamiento de ayer en La Toba, a Cayarga como mediapunta en varios ejercicios de ataque-defensa. En los costados le acompañaban Cris Montes por la derecha y Dani Lidueña por la izquierda, con Santamaría como ‘9’. Tan solo fue una prueba de unos minutos, pero puede dar pistas de lo que se vea el sábado en el Suárez Puerta.

Cayarga, una opción para la mediapunta

Lo cierto es que el rol de ‘10’ le encajaría como un guante a Cayarga. Si por algo destaca el avilesino, además de por tener un guante en el pie a la hora de colgar centros, es por su habilidad para girarse y por su calidad técnica, algo que podría llegar a explotar para tratar de buscar el último pase que le está faltando al Avilés. La posición de mediapunta no es nueva para el futbolista, que ya ejerció ese rol por momentos a las órdenes de Dani Vidal la pasada campaña y es una demarcación que ya ocupó a lo largo de su carrera.

Si Cayarga pasa a ser el mediapunta titular del Avilés, los principales perjudicados serían Abelenda y Natalio, que son los perfiles más ‘10’ de los que dispone Yago Iglesias. Abelenda fue uno de los principales señalados tras la derrota blanquiazul en Lezama, ya que apenas tuvo participación durante los 90 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Natalio tuvo su momento ante el Pontevedra, disputando los últimos compases del encuentro.