Yago Iglesias eleva el nivel de exigencia del Avilés antes de medirse a Unionistas: "Hay que subir tres marchas ya"

Yago Iglesias, entrenador del Avilés, aseguró que su equipo tiene que "subir tres marchas" de cara a enfrentarse este sábado a Unionistas y conseguir la primera victoria de la temporada. El técnico gallego habló de la competitividad que le pide a sus jugadores, del rol de Cayarga y Santamaría y de la posible titularidad de Osky ante el cuadro saltantino. También confirmó las bajas de Escoruela e Isi Gómez. Estas fueron sus palabras:

Dos bajas

“Isi Gómez tiene unas molestias en el tobillo de una lesión que ya tuvo hace tiempo y se ha resentido. Le han hecho las pruebas pertinentes y este fin de semana no podremos contar con él, porque tiene un tratamiento para poder liberarse de esas molestias. Espero que pueda volver cuanto antes. Escoruela sufrió un encontronazo ante el Bilbao Athletic y tiene una lesión que lo tendrá unas semanas”.

Análisis de los dos primeros partidos

“Creo que no hemos perdido automatismos, simplemente la competición es algo totalmente diferente a la pretemporada. Tras analizar el partido con el Pontevedra, creo que la puesta en escena fue buena, pero la derrota forma parte de esto. Merecimos mucho más. En Lezama nos faltó un punto más de intensidad, sobre todo en faceta defensiva. Dejamos de ser nosotros mismos por momentos. Queremos ser un equipo agresivo, que busque, tanto con balón como sin él, estar en campo contrario. El otro día nos faltó ser más valientes apretando en campo contrario. Es en lo que estamos insistiendo durante esta semana. En Bilbao también nos faltó mordiente con balón, generamos situaciones ventajosas para ser más verticales. Sin balón, pecamos de proteger la zona y no ir a buscar al equipo rival más arriba. Soy el primero que quiere ganar todos los partidos, que quiere generar muchas situaciones de gol y que el equipo esté en campo contrario, por eso estamos trabajando en ello. También hay que ver a quién nos hemos enfrentado en las dos primeras jornadas”.

Subir tres marchas

“Hay que subir las tres marchas ya. Al finalizar el partido en Bilbao se lo he transmitido a los jugadores. Esta es una categoría supercompetitiva y a nivel individual tenemos que dar el nivel. Tenemos claro lo que queremos hacer a nivel colectivo, pero si a nivel individual no apretamos y damos un mínimo de intensidad, lo colectivo queda en un segundo plano”.

La competitividad

“Cuando tienes ciertos perfiles en la plantilla, los duelos individuales los vamos a perder siempre. Solo hay que ver la confección de plantilla que tenemos. Si nuestro modelo de juego fuese de contactos, de juego directo y ganar duelos individuales, seguramente tendríamos una plantilla de jugadores de 1,90. Si perdiésemos los duelos con ese tipo de jugadores, tendríamos que ajustar. Cuando eres un equipo que quiere competir en base a tener la pelota y la circulación rápida, la intensidad tiene que ver con el balón, con no esconderte, con dar líneas de pase y jugar hacia adelante. Que, si el rival tiene jugadores más físicos, te separes dos o tres metros para recibir y regatearlo antes de que te llegue el golpe. Eso es lo que tenemos que entender. A veces, cuando se habla de intensidad, nos lo llevamos al físico, a los duelos, pero yo hablo de ser más competitivos desde nuestro modelo de juego. Tenemos que ser siempre valientes con pelota”.

Cambios en el once

“Lo veremos. Tenemos una plantilla con diferentes opciones. Recuperamos a Osky y a Mahicas, eso nos da variables. Tenemos dos opciones: o seguir rodando a la misma gente que ha jugado, sobre todo en posiciones que para nosotros son importantes, como el centro del campo, para que cojan confianza y se acoplen; o nos volvemos locos y empezamos a pedir ocho cambios en el once. Tenemos claro cuál es nuestra idea. Llevamos dos partidos, uno en casa, donde a nivel futbolístico hicimos un buen inicio, y otro que fue malo por nuestra parte. De nosotros depende quedarnos con una de las versiones. Yo tengo claro que me voy a quedar con la parte buena y confío plenamente en la plantilla que tenemos”.

Unionistas

“Es un rival que tiene muchas similitudes con nosotros. Es un equipo que durante muchas temporadas se ha caracterizado por ser muy competitivo desde un modelo de juego más físico. Esta temporada ha dado un giro, ha firmado un entrenador con una filosofía y una idea de juego mucho más combinativa que tiene muchas similitudes con lo que nosotros hacemos. Ha pasado de tener jugadores más físicos a un perfil más técnico. Va a venir a querer tener el balón, vamos a ver un Unionistas valiente”.

Osky

“Osky es el único lateral izquierdo puro que tenemos. Ahora dependerá de si optamos por él o hacemos como en pretemporada o en Bilbao, colocando a Iker Alday por la izquierda. Incluso podemos cambiar el dibujo y jugar con otro sistema”.

Cayarga como ‘10’

“A la hora de confeccionar la plantilla, teníamos claro que Cayarga puede trabajar en dos posiciones. Sabemos que la temporada pasada jugó mucho por dentro, en una estructura diferente. Es un recurso que puede ser importante e interesante. Creo mucho en las asociaciones. No es tanto que Cayarga juegue por fuera o por dentro, sino qué jugadores pones alrededor de él para que pueda partir de fuera y venir dentro o al revés. No es lo mismo que Cayarga juegue fuera con Osky de lateral que que juegue por fuera con Iker Alday, que es lateral derecho, jugando por la izquierda. Va a cambiar todo”.

Santamaría

“Cuando confeccionamos la plantilla, a Santamaría lo consideramos como delantero. Sus dos mejores partidos la temporada pasada son contra el Racing de Ferrol y el Pontevedra, y los dos los juega solo como delantero. Si nosotros confeccionamos la plantilla alrededor de Santamaría, con sus características como delantero, buscamos precisamente esos mediapuntas que le ayuden a romper a la espalda. Tengo muy claro cuáles son las capacidades de Santa. En este momento todavía no le estamos sacando el rendimiento que esperamos”.