Salud y los primeros tres puntos de la temporada: el Avilés cumple con su tradición y realiza la ofrenda floral a la virgen de La Luz

Salud para toda la temporada y conseguir los tres primeros puntos del curso. Las plantillas masculina y femenina del Avilés acudieron esta mañana a la ermita de La Luz para realizar su tradicional ofrenda floral a la patrona de Avilés. Liderados por Natalio y Eli Rodríguez, capitanes, ya que Diego Baeza, presidente del club, no acudió a la cita, los futbolistas entregaron una camiseta del club a la Virgen y ambos pidieron estrenar el casillero de victorias este fin de semana.

Alfonso Abel Vázquez, párroco del club, fue el encargado de oficiar la eucaristía. El cura dio la bienvenida a los nuevos fichajes del club y lamentó la eliminación de la Copa de la Reina del cuadro femenino. “A ver si este año tenemos cosas que celebrar, aprovechando que es año compostelano”, apuntó el lucense sobre Yago Iglesias, técnico, además de desear a Escoruela, lesionado, “que no sea para mucho tiempo”. “Lo importante es que no haya lesiones. También pedimos por la salud de las familias”, señaló.

El párroco pide salud y recuerda el crecimiento del club

El párroco blanquiazul también hizo mención al momento de forma que vive el Avilés, que suma dos derrotas consecutivas en el inicio liguero. “Cuando uno quiere ver lo negativo solo se queda con eso. También se hicieron cosas bien. A veces se nos olvida de dónde venimos. Antes de la llegada de Diego Baeza iban sesenta personas al estadio, venía más gente a mis misas”, indicó Vázquez, que, además de acordarse de la cantera blanquiazul, deseó un “año bueno para los dos equipos”.

“A la Virgen le pedimos salud para todos, que no haya lesiones y que tanto nuestras familias como las de los aficionados estén bien y puedan venir al campo”, apuntó Natalio, capitán del cuadro masculino, que, en el plano deportivo, pidió estar “lo más arriba posible”, empezando con una victoria ante Unionistas este fin de semana. “Ya nos toca salir a ganar los tres puntos con nuestra gente. Queremos dar una alegría a todos. Llevamos mucho tiempo, no nos están saliendo las cosas como quisiéramos, pero tenemos una idea fija, creemos en ella y vamos a ir hasta el final”, subrayó.

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Natalio y Eli Rodríguez miran a la primera victoria

Eli Rodríguez, capitana del Femenino, siguió un guion similar al de Natalio. “Que no haya lesiones y aspirar alto. El año pasado fue una mala temporada, pero este año queremos aprovechar la reestructuración de categorías para intentar meternos arriba”, analizó la avilesina, que espera que los primeros tres puntos lleguen “en casa” este domingo ante el Victoria.