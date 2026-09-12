El Avilés, a por su primer triunfo ante un Unionistas hundido: la previa y el posible once (con varias novedades)

A la tercera debe ir la vencida. El Avilés regresa al Suárez Puerta (18.45 horas) para medirse a un Unionistas que ha protagonizado el peor inicio de temporada de toda la Primera Federación. Para el duelo, Yago Iglesias no podrá contar con Escoruela, lesionado, por lo que Osky, que llega tras un verano diferente, apunta a ser la gran novedad en el once blanquiazul. El lateral ovetense está ante el momento de dar un puñetazo en la mesa para asentarse como titular.

Tras dos derrotas consecutivas, el Avilés necesita, en su regreso al Suárez Puerta, recuperar la competitividad de la que tanto Yago Iglesias como Miguel Linares hablaron a lo largo de la semana. La imagen en Lezama estuvo muy lejos de lo esperado, lo que ha llevado al director deportivo blanquiazul a apretar las tuercas para que no se repita ante Unionistas. Por su parte, el técnico gallego ha pedido a sus jugadores valentía para pedir la pelota y no rehuirla, algo de lo que alertó tras lo visto en Bilbao. “Hay que subir tres marchas ya”, insistió.

Unionistas llega tocado al Suárez Puerta

Enfrente está un Unionistas que ha firmado el peor inicio de la Primera Federación, con dos derrotas consecutivas, a lo que ha sumado encajar siete tantos en dichos compromisos. Javi Medina, nuevo técnico del cuadro salmantino, cuenta en sus filas con un viejo conocido del Suárez Puerta, un Luis Alcalde que, tras media campaña sin excesivo protagonismo, buscará hacer buena la ley del ex. Además, mantiene a nombres como Carlos de la Nava, que consiguió ver puerta en los dos duelos entre asturianos y charros de la pasada temporada. El que no podrá estar en el Suárez Puerta es Dani González, delantero que ha sufrido una rotura del ligamento cruzado.

Posibles onces del Avilés-Unionistas / LNE

Para el duelo, Yago Iglesias prepara varias sorpresas. La primera, la obligatoria, se verá en el lateral izquierdo. El técnico santiagués pierde por lesión a Escoruela, lo que le obliga a hacer un cambio en su defensa. Osky apunta a ser el titular en la zaga en un momento clave para él. El ovetense sufrió durante la pretemporada unas molestias que le hicieron perderse gran parte de los amistosos veraniegos. Además, tampoco pudo participar en los dos primeros encuentros de liga tras ver una tarjeta roja en el cierre del pasado campeonato ante el Pontevedra. Ahora, tras una renovación que se alargó en el tiempo durante el mercado de fichajes, está en el momento ideal para dar un puñetazo en la mesa y recuperar el puesto que, por el momento, ha perdido con Escoruela.

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Cayarga, opción para la sala de máquinas

En ataque, Iglesias podría hacer realidad su experimento de la semana y probar a Cayarga en la sala de máquinas, junto a Pitu Doncel y Samu Mayo. Ese movimiento abre un hueco en la banda izquierda que se pelearán Iñigo Muñoz, que ya fue titular en el primer compromiso liguero, y Dani Lidueña, la gran apuesta del mercado veraniego por parte del Avilés. La punta del ataque será para Santamaría, uno de los nombres propios de la semana, ya que se ha generado cierto debate sobre su posición ideal, y la banda derecha será para Cris Montes. En defensa, acompañando a Osky, estarán Iker Alday, Jon Sillero y Mangel, otra de las novedades, mientras que la portería será una vez más para Álvaro Ratón.