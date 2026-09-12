Las claves detrás de uno de los goles del año en Primera Federación: "Vi al portero adelantado por el rabillo del ojo y le metí un bombazo al balón"

Natalio es, sin duda, el gran protagonista de la primera victoria del Avilés esta temporada. El capitán blanquiazul, que en unos días cumple 42 años, protagonizó uno de los goles del curso tras anotar, desde el centro del campo, la diana que sentenció el encuentro ante Uniostas. "Me gusta estar siempre controlando al portero", confiesa el valenciano al respecto. Estas fueron sus palabras:

Su doblete. “Estoy muy contento y feliz. Esto ha sido el fruto del trabajo que estoy haciendo día a día. No solo es esta pretemporada, sino todo el año anterior. Si la cabeza funciona, da igual la edad que tengas. Tengo mucha confianza en mí, en mis características, en mi juego y en que puedo aportar aún. Hoy, gracias a Dios, lo he podido demostrar”.

Su trayectoria. “Vine al barro, no tuve ningún problema en ayudar a Diego Baeza y en embarcarme en este proyecto que al principio parecía que no era nada. Ahora lo tengo tan adentro que cada vez que salgo y meto un gol me emociono”.

El partido. “Hoy ha sido un partido redondo. El equipo necesitaba ganar, necesitábamos mordiente arriba. Nos ha salido todo redondo, incluso poniéndonos por detrás en los primeros minutos. El equipo ha sacado personalidad, cree en las ideas que nos está inculcando el míster y en nosotros mismos. Creo que es uno de los mejores partidos desde que estoy aquí. Creo que se me subestimó durante un tiempo y no se me puede cabrear, porque saco lo mejor de mí. Hay Natalio para rato este año”.

80 goles como blanquiazul. “Me va a costar dos días recuperarme de lo de hoy, la edad no perdona. Cuando salgo al terreno de juego lo que quiero es meter el gol, ayudar al equipo. También quiero ayudar con trabajo defensivo y estando bien físicamente. Hoy lo he dado todo. Creo que he puesto el techo demasiado alto. A partir de ahora me vais a pedir y me vais a exigir, porque la afición del Avilés es muy exigente”.

¿Su mejor gol? “Lo estaba hablando antes y creo que un gol desde el centro del campo lo puede meter cualquier jugador. Chutas, se da y te puede entrar. El gol de Tenerife fue un golazo por todo: por el escenario, porque íbamos perdiendo… Ese es uno de los mejores goles de mi carrera, por no decir el mejor. El primero también ha sido una jugada espléndida del equipo, con un pase de Santamaría que me ha dejado solo. Solo he tenido que meterla”.

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Las claves del gol. “Soy un futbolista que siempre tiene la portería entre ceja y ceja. Me gusta estar siempre controlando al portero. En ese momento, cuando el balón me viene, me giré y vi con el rabillo del ojo que su portero estaba adelantado. Metí un bombazo y me salió perfecto. Me fui corriendo al presidente para dedicárselo, porque siempre ha creído en mí. El último año sufrí mucho por no poder jugar y él tomó la iniciativa para que siguiese un año más”.