EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Unionistas de Primera Federación (0-0)

A la tercera debe ir la vencida. El Avilés regresa al Suárez Puerta (18.45 horas) para medirse a un Unionistas que ha protagonizado el peor inicio de temporada de toda la Primera Federación. Para el duelo, Yago Iglesias no podrá contar con Escoruela, lesionado, por lo que Osky, será su sustituto. La gran novedad ha sido la titularidad de Natalio, que vuelve a salir de inicio tras más de año y medio.

Alineación de Avilés: Álvaro Ratón; Iker Aldai, Sillero, Mángel, Osky; Samu Mayo, Abelenda; Cris Montes, Natalio, Cayarga, Santamaría.

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Alineación de Unionistas: Álex Daza; Morer, Mutilva, Mikel Serrano, Retu; Marcelo, Álex Gil, Luis Alcalde; Álvaro Gómez, Pau Ferrer y Hugo de Bustos.