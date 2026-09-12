Natalio tiene cuerda para rato: doblete del capitán blanquiazul para dar al Avilés su primera victoria de la temporada (3-1)

Casi 500 días. Hay que remontarse al 4 de mayo de 2024 para encontrar el último once titular del Avilés con Natalio dentro de la alineación. Desde aquel día en Los Pajaritos ha pasado un ascenso, una permanencia... Pero una cosa no ha cambiado: el instinto goleador del valenciano. El capitán blanquiazul ha protagonizado, con golazo incluido, la primera victoria del cuadro asturiano en este nuevo curso ante un Unionistas que, aunque empezó marcando, se descompuso con el paso de los minutos. Como diría Bad Bunny, lo de Natalio con el arte de golear es un baile inolvidable.

Más allá de la titularidad de Natalio como mediapunta, Yago Iglesias retocó su defensa tras lo visto en Lezama, devolviendo a Mangel al centro de la zaga en detrimento de un Andrés Carmona que regresó al banquillo. Además, como era de esperar, Osky fue el encargado de sustituir al lesionado Escoruela.

Unionistas golpea primero

Casi no hubo tiempo para analizar los cambios del técnico gallego cuando el Avilés protagonizó dos graves errores defensivos que conllevaron el primer tanto de Unionistas. Iglesias propuso una presión a pares que, antes del minuto 5, hizo aguas. El cuadro salmantino encontró, a la espalda de los centrales, a Hugo de Bustos, al que marcaba Iker Alday. El lateral derecho, que arrancó la carrera por detrás del atacante, no se comunicó bien con Sillero, lo que dio tiempo de sobra al delantero a picar la pelota por encima de Álvaro Ratón. El guardameta se quedó a media salida y, aunque la vaselina no iba con demasiada fuerza, la pelota acabó colándose en el fondo de la red.

No se había llegado al minuto 5 y al Avilés ya le tocaba activar el modo remontada. El cuadro blanquiazul trató de hacer muy ancho el campo, con Osky y Cris Montes fijando por fuera, lo que daba libertad de movimientos por dentro tanto a Cayarga, que prácticamente actuó como mediapunta, como a Natalio. El extremo canario fue uno de los más insistentes, probando varios centros con cierto veneno, pero sin encontrar un rematador que culminase la jugada.

Natalio aparece antes del descanso

Tras la reacción al tanto de Unionistas, con varios acercamientos, el Avilés empezó a relajarse, algo que dio alas a los de Javi Medina. Probaron suerte Pau Ferrer y Luis Alcalde, pero el cuadro asturiano consiguió resistir. La tensión se notaba en cada choque, con un par de conatos de tangana por la dureza con la que se medían los jugadores de ambos equipos. A eso se sumó que el colegiado tuvo que parar el encuentro porque desde el sector reservado para aficionados visitantes se tiró un vaso al terreno de juego.

Parecía que el Avilés estaba condenado a irse al descanso por detrás en el marcador, pero, en el minuto 40, apareció Natalio. Ya había amenazado durante el primer arreón blanquiazul, pero no fue hasta el filo del descanso cuando Santamaría, que había bajado a recibir entre líneas, conectó con el valenciano, dejándolo solo ante el guardameta rival. Pasarán los años, pero si algo mantiene el capitán blanquiazul es su talento dentro del área. Recibió, apuntó y mandó la pelota a guardar. Lo de siempre con Natalio.

Cris Montes culmina la remontada

Le sentó de maravilla al Avilés el descanso. El cuadro blanquiazul saltó al terreno de juego con una intensidad mucho más alta que la vista en la primera mitad. Parecía que la consigna era probar los reflejos de Álex Daza, porque los blanquiazules firmaron varios disparos desde lejos, el más peligroso de Cayarga, para tratar de buscarle las cosquillas al meta rival. Fue Cris Montes, en una jugada de estrategia, el que consiguió romper la red salmantina con un misil desde la frontal ante el que nada pudo hacer el portero. Golazo del canario, que suma su segunda diana de la temporada.

Natalio parece abonado a los golazos. El valenciano ya protagonizó, la pasada campaña, uno de los tantos de la temporada ante el Tenerife y, para terminar de sentenciar la victoria ante Unionistas, volvió a las andadas. El capitán del Avilés se hizo con la pelota en la galleta central tras una pérdida de los salmantinos y, tras levantar la mirada, no dudó. Zapatazo desde el centro del campo y gol. Los visitantes se desgañitaron pidiendo falta en la jugada, pero el árbitro no dudó. 3-1 y remontada.

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Fue listo Yago Iglesias, que sacó del terreno de juego a Natalio para que el Suárez Puerta pudiera dar una merecida ovación a su capitán. A sus 41 años —serán 42 en unos días—, el valenciano ha protagonizado la primera victoria del Avilés en este nuevo curso. Pasan los años, los rivales y los equipos, pero lo del capitán blanquiazul con el gol es un baile inolvidable.