Yago Iglesias, tras su primera victoria en el banquillo del Avilés: "Creo que va a ser la primera de muchas buenas tardes que nos va a dar Natalio"

Yago Iglesias, entrenador del Avilés, se mostró satisfecho con la imagen mostrada por su equipo en la victoria ante Unionistas. El gallego destacó, sobre todo, lo visto en la segunda mitad y tuvo elogios para Natalio, bigoleador del encuentro. Estas fueron sus palabras:

Análisis de la victoria. “Es un análisis positivo, sobre todo viendo cómo empezaron los primeros cinco minutos. Somos un equipo que aprieta alto, igual que ellos, nos jugaron a la espalda y se pusieron por delante. Hemos hecho lo más difícil, empatar antes del descanso. Tras pasar por vestuarios ajustamos un par de cosas y el equipo estuvo mucho mejor en la segunda parte. Le hemos ganado a un muy buen equipo, independientemente de la clasificación. Hacen muchas cosas y son difíciles de contrarrestar. Estoy contento por los tres puntos, ojalá hoy sea el punto de partida para seguir sumando de tres”.

Natalio. “A mí no me sorprende su rendimiento, lo veo trabajar todos los días. Se hicieron juicios de valor antes de que la pelota echase a rodar. Natalio metió nuestro primer gol de pretemporada. No le miro el DNI, igual que no lo hago con un jugador joven. Nos da muchísimo, es uno más de la plantilla. Para mí no es una situación de valentía, es merecimiento suyo. Esto le va a venir muy bien para coger confianza y creo que va a ser la primera de muchas buenas tardes, porque se adapta muy bien a lo que pedimos”.

El gol desde el centro del campo. “Es un gol de un nivel altísimo. Solo hay que ver el recorrido de Natalio, verlo trabajar cada día. Ese gol fue importantísimo, nos dio tranquilidad dentro del partido. Empezamos encajando, eso nos generó momentos de dudas, fuimos a vestuarios con el 1-1, el segundo gol nos liberó y el tercero hizo que el equipo se soltase. A partir de ahí se vio una muy buena versión del equipo”.

Samu Mayo. “El partido de Natalio no se entiende sin la figura de Samu Mayo. No me quiero olvidar de Pitu Doncel, que cuando Unionistas buscaba ser más vertical nos dio muchísimo equilibrio. Samu es un jugador que nos da muchísimo equilibrio, que nos da mucha pausa con balón, pero que también es capaz de jugar hacia delante. Eso libera mucho a los jugadores que juegan por delante. Soy un entrenador que suele hablar de las asociaciones, de buscar jugadores que entre ellos estén cómodos, y Samu Mayo hace que los compañeros que tiene al lado saquen su mejor versión. Todavía falta para ver su mejor versión, pero vamos por el buen camino”.

Los minutos tras el tanto de Unionistas. “Cuando planteas un partido a lo largo de la semana no planificas empezar perdiendo en los primeros minutos. Eso nunca es buena señal. A partir de ahí, el equipo hizo lo más difícil, que fue empatar, además con una muy buena jugada colectiva. En la segunda parte sí vimos una muy buena versión del Real Avilés y eso nos dio para conseguir los tres puntos. Todavía queda mucho que mejorar, pero hemos conseguido tres puntos ante un equipo que tiene mucho nivel”.

La polémica con el tercer gol. “Es una jugada muy rápida, que estamos defendiendo, recuperamos y en la transición encontramos a Natalio, que no hace ni carrera. Tira desde el centro del campo y hace gol, no hay ni carrera. Hay un contacto, pero no tengo claro qué pasa cuando un jugador choca con el árbitro. Creo que pidieron revisar la jugada por una posible mano en el control de Natalio”.

Santamaría. “No es tanto que juegue en una posición o en otra, sino con quién lo rodeamos. La principal virtud de Santamaría es bajar alturas para poder recibir la pelota, girar y hacer conducciones. Para poder hacer eso necesita jugadores al lado que le generen espacios. Esos espacios nos los dan Abelenda y Natalio”.

Osky. “Todavía le queda mucho para llegar a su mejor versión, es el primer partido. Le falta ritmo de competición. Encima ha estado toda la pretemporada parado por una lesión. Todavía le queda mucho, pero el nivel es altísimo. Estoy deseando ver su mejor versión”.

Noticias relacionadas

Abelenda. “Soy muy conocedor de sus virtudes. Es un jugador que nos da mucha variabilidad, que es un conector. Brais es un jugador que hace que todos los compañeros que tiene al lado formen parte de la jugada. Puede jugar de ‘8’, puede jugar de ‘10’, puede jugar de falso delantero… Es otro al que aún le queda mucho para ver su mejor versión”.