Diego Baeza habla del final de su etapa en el Avilés Industrial: "Tengo fecha de caducidad"

Diego Baeza empieza a poner fecha de caducidad a su etapa al frente del Real Avilés Industrial. Después de siete años como presidente y propietario del club blanquiazul, el dirigente reconoce el desgaste que le ha supuesto estar al frente de la entidad y admite que no podrá mantener durante mucho más tiempo el nivel de dedicación actual.

«Tengo fecha de caducidad. Es lógico y normal. No puedo dedicarle tantísimo, como le dedico al club, porque si no va a llevarme a mí por delante en la salud», asegura Baeza, que habla abiertamente por primera vez del horizonte de su salida del Avilés en un vídeo compartido por el propio Avilés Industrial.

El presidente no esconde el elevado coste personal y profesional que ha tenido para él dirigir el club durante estos años. «A mí me cuesta la salud. Esto es muchos quebraderos de cabeza, muchos problemas, muchos problemas profesionales míos por siempre priorizar el club, cuando lo que siempre me ha dado de comer es lo otro. Es una realidad», explica.

Baeza, sin embargo, evita establecer un plazo concreto para abandonar la entidad. Su deseo es poder hacerlo después de completar el proyecto que se marcó cuando llegó al Avilés, aunque asume que el fútbol no siempre permite cumplir los planes previstos. «Cuánto, no lo sé. Espero que sea tiempo porque me gustaría acabar con el objetivo que me marqué cumplido. Pero si no es así, porque dependes de muchos factores, me voy con la conciencia tranquila», señala.

El máximo dirigente blanquiazul considera que su etapa al frente del club debe entenderse también como un ciclo. «Todo tiene un proceso, un tiempo y llevo siete años», recuerda Baeza, que pone en perspectiva el camino recorrido desde que asumió las riendas de la entidad.

Cuando llegó, permanecer una década al frente del Avilés le parecía prácticamente inimaginable. Ahora, esa barrera ya no está tan lejos. «Estar diez, cuando lo cogí, me parecía una auténtica locura, pero nos hemos comido ya el 70% del tiempo», afirma.

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Baeza sí tiene claro cuál es el balance que hace de estos siete años. Más allá de cuándo se produzca su salida y de si puede marcharse después de alcanzar el objetivo que se propuso, considera que dejará una entidad mucho más sólida que la que encontró. «Lo bueno y lo positivo es que el club está infinitamente mejor que cuando lo cogimos», concluye.