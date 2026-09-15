Natalio, un Guaje en el Avilés

Lleva el gol en la sangre. Cada ratito que le dan lo demuestra. El doblete de Natalio Lorenzo ante Unionistas dio al Avilés Industrial su primera victoria de la temporada y demostró la raza de un delantero con el olfato intacto a días de cumplir 42 años (los celebrará este viernes). El segundo del valenciano, el que cerró la victoria por 3-1, dejó para el recuerdo un tanto de antología. Tras hacerse con un balón que acaba de cruzar la línea de la medular, y sin dejarlo salir del círculo central, vio al portero rival adelantado y armó la pierna derecha para inventarse una vaselina perfecta. Más de 50 metros y un envío teledirigido. A lo Villa, Rivaldo o Marcos Senna.

El espectacular gol de Natalio recordó a algunos de los tantos para el recuerdo de grandes figuras del fútbol español. El Guaje Villa firmó uno similar con el Valencia en la temporada 2005-06. El de Tuilla dejó a todos con la boca abierta cuando recibió en la medular y, al igual que Natalio, armó la derecha para iniciar una parábola perfecta que superó a José Francisco Molina. El entonces guardameta del Deportivo ya había sufrido antes un gol similar. Fue durante su etapa en el Atlético de Madrid. Su fama de vivir los ataques de su partido unos metros por delante de la portería le jugó también una mala pasada ante el Barcelona en la temporada 1997-98. Eran muchos los rivales que, sabiendo este detalle, lo intentaban desde lejos. Rivaldo dio muestra de su guante en la zurda. El conjunto culé recuperó la pelota en campo propio y Rivaldo aceleró la acción perfilándose con la izquierda en plena línea del centro del campo. Su lanzamiento, superando por arriba a Molina, entró lamiendo el larguero y dejó al guardameta como un mero espectador más de la potencia, dirección y destreza del golpeo del brasileño.

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Otro brasileño, nacionalizado español en este caso, mostró cómo el vivir los partidos lejos del marco de la portería puede volverse en contra. Marcos Senna maravilló en el Villarreal con otro disparo desde el círculo central. Su víctima, en la temporada 2007-08, fue el Betis. En su caso, tuvo tiempo a conducir unos metros, levantar la cabeza, y superar al guardameta Casto.