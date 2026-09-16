Álvaro Santamaría da un paso adelante en el Avilés tras un inicio dubitativo

Álvaro Santamaría (Gijón, 2001) es un jugador clave en el proyecto del Avilés, que le renovó por tres años, poniendo todo de su parte para que continuara su carrera en el Suárez Puerta. El comienzo de la temporada, con dos derrotas en los dos primeros partidos y una actuación discreta del delantero gijonés, dejó algunas dudas sobre su rendimiento y sobre ese papel central que se le había adjudicado.

La victoria por 3-1 del Avilés ante el Unionistas despejó muchas de esas dudas que había dejado el equipo en su inicio y una de ellas fue precisamente la de Santamaría, que cuajó un partido excepcional, dando la asistencia en el primer gol y dando la razón al club en su apuesta por él. No en vano, Santamaría tuvo ofertas importantes de algunos de los clubes más potentes de Primera Federación y en el verano de 2025 el Cádiz se interesó por él, con la idea de cederlo.

Yago Iglesias confía en Santamaría como delantero

Antes del partido ante el Unionistas, el técnico del conjunto blanquiazul, Yago Iglesias, reconoció que aún no habían conseguido sacar lo mejor de Santamaría: "En este momento todavía no le estamos sacando el rendimiento que esperamos". También defendió que su posición debe ser la de delantero centro: "Cuando confeccionamos la plantilla, a Santamaría lo consideramos como delantero. Sus dos mejores partidos la temporada pasada son contra el Racing de Ferrol y el Pontevedra, y los dos los juega solo como delantero", explicó el entrenador.

Tras el partido, con la victoria y la mejoría del gijonés, Iglesias añadió que más importante que la posición es quién acompañe a Santamaría en ataque: "No es tanto que juegue en una posición o en otra, sino con quién lo rodeamos; la principal virtud de Santamaría es bajar el balón, recibir la pelota, girar y hacer conducciones. Para poder hacer eso necesita jugadores al lado que le generen espacios y eso nos lo dan Abelenda y Natalio".

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Un calendario exigente para el Avilés

Todo funcionó en el Avilés en ese partido, lo que servirá como un refuerzo importante para una plantilla que afronta ahora un calendario complicado, con tres desplazamientos en las cuatro próximas jornadas. El primero será el sábado, a las 18:45 horas, en un campo que los avilesinos nunca han visitado, el del Coria, rival al que jamás se han enfrentado y que debuta esta temporada en la categoría. Después llegarán Barakaldo, de nuevo a domicilio, y dos gallitos como el Lugo en el Suárez Puerta y la Ponferradina fuera. Duelos en los que el Avilés necesitará contar con el mejor Santamaría.