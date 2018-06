El Oviedo reconoce que no votó contra Tebas

El presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Vallina, ha reconocido esta tarde que el club azul no votó contra Javier Tebas el día en que los clubes de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) aprobaron la subida de sueldo del máximo mandatario de la LFP. La citada votación se celebró en el mes de febrero y, en ella, el Real Oviedo no estuvo presente, según reconoció el propio Vallina. "¿Voto en contra? Yo no pude asistir a la asamblea. Fue una no asistencia", ha dicho esta tarde Vallina tras la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada en el Auditorio.

Distintos medios nacionales señalaron entonces, tras la citada votación, que el Oviedo era uno de los clubes que le había dicho "no" a Tebas, postura compartida por parte de la afición azul. El club azul nunca se había pronunciado al respecto hasta esta tarde en la que Vallina ha admitido que la entidad carbayona no votó contra Tebas.