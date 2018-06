Vallina dice que los abonos del Oviedo no son "excesivamente caros" y que costarán "más o menos" igual

El presidente del Real Oviedo, Jorge Menéndez Vallina, aseguró esta tarde en la Junta de Accionistas del club azul que los abonos del Oviedo no son "excesivamente caros" y que la intención hoy de la entidad es que sigan "más o menos" igual la temporada que viene. "No creo que los abonos sean excesivamente caros. El año que viene, más o menos, van a seguir como están", señaló el mandatario.

Vallina señaló que los precios irán en la misma línea que la temporada pasada y, aunque no concretó cuándo saldrá la campaña de abonados, sí garantizó que será en un breve periodo de tiempo.

Vallina insistió en que el club desea recuperar las marcas, que el Ayuntamiento, su propietario, tasó recientemente en 4,8 millones de euros, como adelantó este periódico el pasado 7 de junio. "La marca es nuestra, le damos valor nosotros", señaló el dirigente, que insistió en llegar a un acuerdo con el gobierno local. "Como ovetense creo que el Ayuntamiento no tiene que incurrir en pérdida patrimonial, pero como oviedista no debe hacer negocio", señaló.

Vallina afirmó que el Ayuntamiento no le ha comunicado oficialmente la nueva tasación, dijo que no sabía nada de forma oficial, pero sí que matizó, pese a ello, que los 4,8 millones no serían tal sino que habría que descontar de eso el IVA y se quedarían en cuatro millones. En el informe de la tasación, no obstante, no se recoge nada del IVA.