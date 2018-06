El brazalete busca inquilino

La capitanía exige una responsabilidad extra y, eso, en el caso del Oviedo, es una pesada losa. El club azul tiene tanto movimiento que a los capitanes se les exige dotes de liderazgo y algo más. Esta expuesto también es carga extra. De cara a la próxima temporada, que echara a andar en El Requexón el próximo 9 de julio, una de las labores de Anquela será la de encontrar candidatos dispuestos a soportar el peso del brazalete del Oviedo. La renovación en la plantilla amenaza también a los hombres que ejercieron la capitanía el pasado curso. De los cuatro capitanes del último curso (Linares, Toché, Rocha y Verdés) solo el murciano parece tener garantizada su continuidad.

Linares ha sido el único entre los capitanes en anunciar su marcha. El club le expuso su situación al término de la campaña. La prioridad se situaba en la continuidad de Toché aunque no se descartaba por completo que el aragonés pudiera seguir, si finalmente el murciano recibiera una oferta convincente. Pero en ese compás de espera apareció el Reus con una oferta que colmaba las expectativas de Linares y se confirmó su salida.

Con Verdés y Rocha, ambos con contrato en vigor, la situación también está hablada. Al central el club le ha comunicado que no se cuenta con él y que lo más beneficioso para todas las partes es que busque su sitio en otro club. No se descarta que pueda comenzar la pretemporada si no encuentra un destino que le satisfaga antes. Con Rocha la situación no es tan extrema. El club no descarta ninguna opción y dependerá de lo que vaya marcando el mercado. Almería y Mallorca ya se han interesado por la situación del pivote y el Oviedo no pondría reparos (no pediría compensación económica) a su marcha. Además de la llegada de Tejera y Boateng, el club sigue buscando refuerzos para el centro del campo, lo que podría ayudar a que Rocha saliera.

Ante esta situación, solo Toché parece tener asegurada su continuidad. El murciano llegó al Oviedo en el verano de 2015 y encarará su cuarta campaña como futbolista azul. Solo Johannesson acumula más tiempo que él en el primer equipo: el lateral irrumpió en el Oviedo de la 14/15 disputando 11 encuentros en la campaña que acabó con el equipo ascendiendo a Segunda.