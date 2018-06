El fichaje de Rodri, en manos del delantero

El fichaje de Rodri era una operación a tres bandas (Cultural, Oviedo y el futbolista) hasta que la entrada en escena del Ganada ha abierto el abanico. Para el Oviedo, las cosas siguen igual: tiene un acuerdo con el delantero para las dos próximas temporadas, pendiente de que se desvincule del club leonés. Pero la Cultu no afloja en su intención de no reducir la cláusula de salida. El Oviedo ha dicho desde el primer día que no pagará por el traspaso por lo que le corresponde a Rodri arreglarse con su equipo. El Granada ha mostrado su interés en los últimos días, dispuesto a asumir un posible traspaso. El Oviedo espera que el delantero mantenga su palabra y firme con los azules.