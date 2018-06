Somos aprueba la idea y el PSOE cree que "hay otras prioridades"

Desde el Ayuntamiento de Oviedo valoran de forma distinta la iniciativa de poner de azul los asientos del Tartiere. "El Tartiere es la casa de la afición del Oviedo. En ese sentido, desde la Concejalía de Deportes apostamos porque se convierta, un poco más, en símbolo azul. Desconocemos el proyecto de manera oficial y por lo tanto no sabemos si existe o no algún impedimento técnico o económico para llevarlo a cabo. En todo caso, desde Somos lo vemos muy bien, oportuno y razonable", dice Fernando Villacampa (Somos), concejal de Deportes del Ayuntamiento.

No obstante, Villacampa aclara que esta propuesta no depende de él: "Como es sabido, las obras en el Tartiere no son competencia directa de ninguna de nuestras áreas. En todo caso, nos ponemos a disposición de los compañeros de gobierno por si podemos ayudar de alguna manera para que proyectos como este vean la luz".

Por su parte Ana Rivas (PSOE), concejala de Infraestructuras, el área que gestiona las obras del Tartiere, se muestra muy cauta respecto a esta iniciativa de la afición azul. "Ahora Estamos volcados en las obras de seguridad y todo el esfuerzo es para eso. Estamos haciendo unas inversiones importantes respecto al mantenimiento del Tartiere y esa es la prioridad, la seguridad. Cambiar todos los asientos por otros sería una millonada y actualmente no estamos preocupados por la estética. En el corto plazo es algo que ni nos planteamos, quizá en el largo sí. Nuestros recursos son limitados y tampoco tenemos una petición del club", explica la edil socialista del Ayuntamiento de Oviedo.