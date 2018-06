Boateng: "Me emociona estar en el Oviedo por su afición"

Boateng: "Me emociona estar en el Oviedo por su afición"

Richard Boateng, mediapunta ghanés de 25 años, fue presentado hoy en el Tartiere como nuevo jugador del Oviedo. El director de relaciones institucionales del club, César Martín, acompañó al futbolista en la sala de prensa. Estas fueron las palabras del futbolista.

Con muchas ganas de jugar con el Oviedo. "Llego con mucha ilusión y un ánimo enorme para sacar lo necesario, estoy aquí para trabajar".

Joven, pero con amplia experiencia en España. "Llegué a España muy joven y tuve la oportunidad de jugar en Primera. Seguí trabajando siempre y es lo que voy a seguir haciendo"

Referencias del Oviedo: "Hablé con Dani Barrio y me contó cosas muy buenas. Es un club muy histórico y una afición de diez que siempre apoya a los suyos y eso me emociona para estar aquí"

Su posición: "Siempre intentó sacar lo mejor de mi y me adapto a lo que me pide el míster. No tengo preferencia en mi posición".

Apto para Segunda: "Estoy muy preparado, llevo años esperando. Es una oportunidad que lo merezco, tengo compañeros que han estado conmigo y están en Segunda y Primera y no son mejores que yo".

Promete ganarse a la afición: "Cuestión de trabajar y dar todo lo posible que te pidan. Con trabajo se gana a cualquier afición".

Anquela ya ha hablado con él: "Hablé con él, me dijo el proyecto del club. Me pareció interesante, hablamos mucho y estoy muy convencido con lo que me dijo. Estoy para ayudarle y trabajar día a día".

Buen compañero: "No conozco a ningún jugador, pero ya los conoceré, seguro que montamos una grandísima familia. Siempre intento hacer un buen vestuario, no será problema que no los conozca todavía".

Después de las palabras de Boateng tomó la palabra César Martín, que habló sobre el mercado de fichajes del Oviedo. "Estamos trabajando día a día, pero el mercado va lento, no vamos a dar nombres concretos. Hay cosas muy avanzadas y poco a poco iremos anunciando novedades", explicó César. También expresó el deseo del club y del entrenador de formar una plantilla corta teniendo en cuenta además el ascenso a Segunda B del Vetusta. "El ascenso del filial y las experiencias pasadas nos obligan a tener una plantilla corta para que los jóvenes tengan su oportunidad".