El canterano, aspirante a capitán

Tras la marcha de Linares, capitán del primer equipo la temporada pasada, Saúl Berjón se perfila como uno de los que puede portar el brazalete del Oviedo la campaña que viene. "No lo decido yo, si me toca serlo estaré encantado, ya lo fui el año pasado una jornada. El míster es el encargado de decidir", explicó Berjón ayer cuando le preguntaron por la posibilidad de ser capitán. Los capitanes del Oviedo la temporada pasada, además de Linares, fueron Toché, Verdés y Rocha. El valenciano y el extremeño tienen contrato en vigor, pero no la continuidad asegurada y si se fuesen del Oviedo quedarían otras dos plazas más de capitán disponibles. Johannesson es el jugador de la plantilla actual, junto con Toché, que más lleva vistiendo la elástica azul del primer equipo (tres temporadas).